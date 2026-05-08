O prefeito de Itatiba, Thomás Capeletto (PSD), destacou a importância de eleger deputados estaduais e federais para a Região Metropolitana de Jundiaí e cidades adjacentes. Ele foi o entrevistado de ontem (7) do programa Bastidores da Política, na Rádio Difusora 810 AM, apresentado por Itamar Gonçalves. O chefe do Executivo, que está no seu segundo mandato, relembrou desafios e ações nas áreas de saúde, segurança, educação e emprego, ressaltando a importância de representantes da região na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.
Segundo Capeletto, a ausência de deputados estaduais e federais da região nos últimos anos criou uma “lacuna gigantesca” para os municípios. Afirmou que seria fundamental ter um porta-voz nos corredores da Assembleia Legislativa e Câmara e disse que “o deputado facilita esse acesso, é uma porta de entrada para encaminhar demandas e verificar as necessidades da região”.
O prefeito relembrou que a região de Jundiaí não elege deputados estaduais e federais há doze anos. Para ele, o fortalecimento político da região é fundamental, principalmente para a execução de políticas públicas nas áreas de saúde, mobilidade, segurança, educação, infraestrutura e emprego.
Exemplificando, Capeletto citou que Itatiba possui cerca de 130 mil habitantes e segue em crescimento. Complementou enfatizando que o número de fichas cadastradas ativas no SUS supera a casa das 180 mil. Segundo ele, dados como esse mostram a importância de emendas parlamentares para viabilizar políticas importantes para a sociedade em diversos âmbitos.
Mesmo em meio à expectativa por mais auxílio à região na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, o prefeito destacou obras em andamento na área central da cidade, projetos de combate a enchentes e melhorias viárias regionais que conectam municípios da região.
Durante a entrevista, Capeletto fez um balanço do segundo mandato e citou investimentos em educação, segurança, mobilidade, emprego e valorização do funcionalismo público. Segundo ele, servidores municipais receberam reajuste salarial próximo de 9,5%, com ganho real superior a 5% para professores.
Por fim, o chefe do Executivo também defendeu a necessidade de maior união política entre os municípios da região e afirmou que o desenvolvimento regional depende da atuação conjunta entre prefeitos, deputados e governos. Encerrou destacando a importância da integração entre os sete municípios da Região Metropolitana de Jundiaí, as cinco cidades do Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juqueri (CIMBAJU) e as 22 cidades da Região Metropolitana de Campinas. Para ele, o fortalecimento político e a atuação integrada dos deputados podem impulsionar o desenvolvimento regional.