O prefeito de Itatiba, Thomás Capeletto (PSD), destacou a importância de eleger deputados estaduais e federais para a Região Metropolitana de Jundiaí e cidades adjacentes. Ele foi o entrevistado de ontem (7) do programa Bastidores da Política, na Rádio Difusora 810 AM, apresentado por Itamar Gonçalves. O chefe do Executivo, que está no seu segundo mandato, relembrou desafios e ações nas áreas de saúde, segurança, educação e emprego, ressaltando a importância de representantes da região na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.

Segundo Capeletto, a ausência de deputados estaduais e federais da região nos últimos anos criou uma “lacuna gigantesca” para os municípios. Afirmou que seria fundamental ter um porta-voz nos corredores da Assembleia Legislativa e Câmara e disse que “o deputado facilita esse acesso, é uma porta de entrada para encaminhar demandas e verificar as necessidades da região”.

O prefeito relembrou que a região de Jundiaí não elege deputados estaduais e federais há doze anos. Para ele, o fortalecimento político da região é fundamental, principalmente para a execução de políticas públicas nas áreas de saúde, mobilidade, segurança, educação, infraestrutura e emprego.