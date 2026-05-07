O Time Jundiaí terá uma semana intensa de competições entre os dias 7 e 12 de maio, com compromissos em modalidades como basquete, vôlei, handebol, atletismo, natação, xadrez, tênis de mesa e ginástica. A agenda inclui disputas estaduais, Jogos Abertos da Juventude e eventos promovidos em diferentes cidades paulistas.

A programação começa nesta quinta-feira (7) com partidas do basquete masculino contra São João da Boa Vista e do handebol infantil diante do Centro Olímpico, ambos em Jundiaí. Também será realizado um evento em comemoração ao Dia das Mães, promovido pelo programa Esporte Maior, no Parque da Cidade.

O fim de semana concentra o maior número de atividades, com destaque para o Festijun de Natação, jogos do voleibol estadual, competições de atletismo, tênis de mesa, xadrez e handebol. As equipes do Time Jundiaí terão compromissos em cidades como Campinas, Iperó, Mogi Guaçu e São Paulo, representando o município em diferentes categorias.