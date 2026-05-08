Sexta-feira (8) chegando e com ela tem uma agenda cultural repleta de bons programas para curtir com a família e os amigos. Confira as atrações culturais para os espaços públicos, teatro e Sesc de Jundiaí:
Sexta-feira – 8/5
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Exposição ‘e oficina ‘Através dos trilhos’, Giovana Lopes
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: de terça a sexta das 10h às 17, sábados das 10h às 14h, e aos domingos das 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até dia 16 de maio
Exposição ‘e oficina ‘Traços do ser: fragmentos e contornos’, Gabriel Francesco
Local: Pinacoteca Diógenes Duarte Paes
Horário: de terça a sexta das 10h às 17, sábados das 10h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: visitação disponível até dia 11 de maio
Ensaio aberto 3° Concerto da Orquestra Municipal de Jundiaí – Temporada 2026
Local: Teatro Polytheama
Horário: 14h
Evento gratuito!
Sexta no Centro
Local: Praça Governador Pedro de Toledo – Praça da Matriz
Horário: 17h
Evento gratuito!
Orquestra Brasileira de Música Jamaicana Cine OBMJ
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Horário: 20h
Evento pago – ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Sábado – 9/5
Exposição ‘Memórias e Poéticas Analógicas’, Lui Guimarães
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados, das 10h às 14h
Evento gratuito!
Roteiro histórico Afro-Jundiaiens
Local: Espaço Expressa
Horário: 8h
Evento gratuito!
Obs.: Necessário inscrição, pois o roteiro realizado com transporte de ônibus tem 22 vagas disponíveis
Dança materna e yoga para gestantes
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 9h
Evento gratuito!
Meu projeto foi aprovado, e agora? – Pontos Mis
Local: Sala de cinema pública do Espaço Expressa
Horário: 9h30
Evento gratuito!
Obs.: Necessário realizar inscrição
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Em harmonia com a natureza – Musicriando – Teatro musical
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Lê no Ninho, ‘Mamãe Dino’ – contação de histórias
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: 11h
Evento gratuito!
Wicked In Concert, grupo Canto em Cena
Local: Centro das Artes
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Show, Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci cantam Itamar Assumpção
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Horário: 19h
Evento pago – ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
3° Concentro da Orquestra Municipal de Jundiaí, Temporada 2026
Local: Teatro Polytheama
Horário: 20h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Domingo – 10/5
Oficina de Xadrez
Local: Fábrica das Infâncias
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Têm Vespas na Colmeia!, Cia dos Patos – contação de histórias
Local: Fábrica das Infâncias
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Show, Rubber Soul Beatles, programação ‘Todo Domingo um Som’
Local: Área de Convivência do Sesc Jundiaí
Horário: 17h30
Evento gratuito!