Sexta-feira (8) chegando e com ela tem uma agenda cultural repleta de bons programas para curtir com a família e os amigos. Confira as atrações culturais para os espaços públicos, teatro e Sesc de Jundiaí:

Sexta-feira – 8/5

Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’

Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão

Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h

Evento gratuito!

Exposição ‘e oficina ‘Através dos trilhos’, Giovana Lopes

Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão

Horário: de terça a sexta das 10h às 17, sábados das 10h às 14h, e aos domingos das 9h às 14h

Evento gratuito!

Obs.: Visitação até dia 16 de maio