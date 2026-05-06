O Serviço Social do Comércio (Sesc) de Jundiaí recebe no próximo final de semana uma programação repleta de muita música. Na sexta-feira (8), às 20h, a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (OBMJ) sobe ao palco do Teatro para a estreia do projeto Cine OBMJ. O grupo celebra 18 anos de trajetória apresentando versões em ska e reggae para temas icônicos do cinema. O repertório percorre obras de compositores como Ennio Morricone, John Williams e Nino Rota, incluindo trilhas de produções como Star Wars, O Poderoso Chefão, Narcos e Game of Thrones.

Já no sábado (9), às 19h, o destaque é o legado de Itamar Assumpção na interpretação de Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci. O trio se reúne para apresentar canções emblemáticas como Nego Dito e Prezadíssimos Ouvintes, respeitando o caráter experimental e a força poética do compositor paulista. O show promove o encontro de Suzana Salles, que integrou a banda Isca de Polícia ao lado do próprio Itamar, com Juçara e Kiko, fundadores do grupo Metá Metá.

E fechando o domingo (10), o grupo Rubber Soul Beatles agita a Área de Convivência, dentro do projeto ‘Todo Domingo um Som’. Formada em 2005 por músicos do interior paulista, a banda é reconhecida pela fidelidade sonora e visual na recriação do repertório do quarteto de Liverpool.