O Serviço Social do Comércio (Sesc) de Jundiaí recebe no próximo final de semana uma programação repleta de muita música. Na sexta-feira (8), às 20h, a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (OBMJ) sobe ao palco do Teatro para a estreia do projeto Cine OBMJ. O grupo celebra 18 anos de trajetória apresentando versões em ska e reggae para temas icônicos do cinema. O repertório percorre obras de compositores como Ennio Morricone, John Williams e Nino Rota, incluindo trilhas de produções como Star Wars, O Poderoso Chefão, Narcos e Game of Thrones.
Já no sábado (9), às 19h, o destaque é o legado de Itamar Assumpção na interpretação de Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci. O trio se reúne para apresentar canções emblemáticas como Nego Dito e Prezadíssimos Ouvintes, respeitando o caráter experimental e a força poética do compositor paulista. O show promove o encontro de Suzana Salles, que integrou a banda Isca de Polícia ao lado do próprio Itamar, com Juçara e Kiko, fundadores do grupo Metá Metá.
E fechando o domingo (10), o grupo Rubber Soul Beatles agita a Área de Convivência, dentro do projeto ‘Todo Domingo um Som’. Formada em 2005 por músicos do interior paulista, a banda é reconhecida pela fidelidade sonora e visual na recriação do repertório do quarteto de Liverpool.
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço
Show - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana Cine OBMJ
Data: 8/5
Horário: 20h
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Evento pago – Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Show - Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci cantam Itamar Assumpção
Data: 9/5
Horário: 19h
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Evento pago – Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Show - Rubber Soul Beatles, programação ‘Todo Domingo um Som’
Data: 10/5
Horário: 17h30
Local: Área de Convivência do Sesc
Evento gratuito!