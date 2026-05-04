Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Treinamento de Segurança para Motociclistas. O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte e em parceria com uma empresa privada. O treinamento será realizado no dia 30 de maio, a partir das 8h30, no estacionamento do Paço Municipal.

A iniciativa visa a prevenção de acidentes e a promoção de um trânsito mais seguro. Para participar do evento é necessário utilizar motocicleta e capacete próprios. As inscrições devem ser feitas via WhatsApp, por meio do número (11) 97704-4328. Para garantir a vaga, é necessário informar nome completo, RG e CPF.

Como nas demais edições, serão abordados temas fundamentais para uma pilotagem segura, a exemplo de técnicas de frenagem, mudança de trajetória, inspeção do veículo, uso correto de equipamentos de segurança, posicionamento na motocicleta, condução sob chuva e à noite e estratégias de direção defensiva. O curso acontece mensalmente, com aula teórica pela manhã e prática no período da tarde.