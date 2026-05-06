06 de maio de 2026
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FLAGRANTE

Suspeito resiste à prisão e GMs têm trabalho para contê-lo

Por Da Redação | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele ofereceu resistência e foi necessário o uso de força
Ele ofereceu resistência e foi necessário o uso de força

Um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (5), no Parque Internacional, em Campo Limpo Paulista.

A equipe de radiopatrulha da Guarda Municipal realizava rondas pela região quando, ao acessar a rua das Palmas, avistou o suspeito carregando uma sacola plástica e demonstrando nervosismo com a presença da viatura. Ao perceber que seria abordado, ele tentou se livrar do objeto, mas foi contido.

Durante a revista, os guardas encontraram dentro da sacola entorpecentes já fracionados e prontos para venda.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que ainda ofereceu resistência, sendo necessário o uso de força e algemas para contê-lo.

Ele foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.

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