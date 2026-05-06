Um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (5), no Parque Internacional, em Campo Limpo Paulista.

A equipe de radiopatrulha da Guarda Municipal realizava rondas pela região quando, ao acessar a rua das Palmas, avistou o suspeito carregando uma sacola plástica e demonstrando nervosismo com a presença da viatura. Ao perceber que seria abordado, ele tentou se livrar do objeto, mas foi contido.

Durante a revista, os guardas encontraram dentro da sacola entorpecentes já fracionados e prontos para venda.