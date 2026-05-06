Um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (5), no distrito do Botujuru, em Campo Limpo Paulista. Ele já possui histórico de diversas passagens pelo mesmo tipo de crime.

De acordo com a ocorrência, guardas municipais realizavam patrulhamento em uma área conhecida como ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram o suspeito carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Durante a abordagem, foram encontradas com o adolescente dezenas de porções de drogas variadas.

Após a identificação, os agentes constataram que ele já havia sido detido outras vezes por tráfico. Desta vez, no entanto, o caso teve desdobramento diferente: ele foi encaminhado à delegacia, onde o delegado determinou sua apreensão.