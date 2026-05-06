Ted Turner morre aos 87 anos nos EUA. O empresário e filantropo fundou a CNN (Cable News Network, na sigla em inglês), canal que começou em 1980, pioneiro na transmissão de notícias 24h e que revolucionou o jornalismo televisivo.

O empresário construiu um império midiático, com a primeira superestação da TV a cabo e canais populares de filmes e desenhos animados nos Estados Unidos. Em escala internacional, a programação da emissora é distribuída por meio da CNN International, que alcança mais de 200 países e territórios. No Brasil, a CNN passou a atuar oficialmente em 2020.

Para além da atuação profissional, Ted teve importantes trabalhos em filantropia, sobretudo em defesa do meio ambiente. Criou a Fundação das Nações Unidas, lutou pela eliminação mundial das armas nucleares e se tornou um dos maiores proprietários de terras dos Estados Unidos. Ele desempenhou um papel crucial na reintrodução do bisão no oeste americano e chegou a criar o desenho animado Capitão Planeta para educar crianças sobre o meio ambiente.