06 de maio de 2026
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OBRA COREOGRÁFICA

'Ouriços' terá três apresentações gratuitas neste mês em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O espetáculo de dança-teatro trata sobre a experiência da solidão nos dias atuais, com sensibilidade e reflexão
O espetáculo de dança-teatro trata sobre a experiência da solidão nos dias atuais, com sensibilidade e reflexão

Jundiaí terá apresentações gratuitas da coreografia Ouriços neste mês. A primeira é nesta sexta-feira (8), no Ballet Teatro Oficina; a segunda será na quarta-feira da próxima semana (13), no Espaço Expressa; e a terceira será no dia 15, no Centro das Artes. Para todas elas, é necessária a reserva antecipada de ingressos. A apresentação que acontece no Centro das Artes terá acessibilidade com tradução em Libras.

Ouriços é uma obra coreográfica contemporânea que investiga a solidão na atualidade, refletindo sobre o paradoxo entre o desejo de proximidade e o medo da dor nas relações humanas. Criada e interpretada por Giovanna Baraldi e Luana U, a obra se desenvolve por meio de uma pesquisa corporal que dialoga com questões urgentes como o isolamento emocional, a cultura digital e a dificuldade de construção de vínculos profundos, especialmente entre adolescentes e jovens adultos.

Ouriços propõe uma experiência cênica sensível e reflexiva, que não busca respostas definitivas, mas se configura como um espaço de encontro, sensibilidade e reflexão sobre as formas de conexão humana no mundo contemporâneo. O projeto é uma realização do edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2024.

Sinopse

Ouriços é um espetáculo de dança-teatro sobre a experiência da solidão nos dias atuais. Acostumados a viverem sozinhos em seus universos alternativos, dois seres se encontram por acaso e experimentam maneiras de se relacionar, tentando descobrir a medida exata entre a dor de estar só e o desconforto de estar junto.

Serviço:

Rede social: https://tinyurl.com/kthf87bc

Oficina sobre artes do corpo

A oficina "Técnicas de criação em dança-teatro para duplas, com Giovanna Baraldi e Luana U" será oferecida para pessoas interessadas nas artes do corpo que queiram desenvolver habilidades de criação em duplas, a partir de técnicas de dança contemporânea e teatro físico. Serão explorados exercícios de segmentação corporal, movimentação espelhada, peso e contrapeso, improvisação, ritmo e musicalidade. Não é obrigatório já estar em uma dupla para participar da oficina.

Serviço:
Faixa etária: acima de 16 anos
Data: 16/05/26 - sábado
Horário: 16h às 18h
Local: Ballet Teatro Oficina
Mais informações no instagram do Coletivo Contraponto: https://tinyurl.com/kthf87bc

O Coletivo Contraponto Coletivo de pesquisa em dança contemporânea é idealizado por Giovanna Baraldi. Cada criação nasce do diálogo com diferentes artistas e perspectivas - no conceito, na cena e no movimento. Giovanna Baraldi é bailarina, criadora e pesquisadora em dança contemporânea. Formada em Dança pela Unicamp, iniciou sua trajetória no Ballet Teatro Oficina, em Jundiaí. O Coletivo Contraponto nasce de sua inquietação artística. Cada projeto convida novos artistas para compor uma obra inédita a partir de diferentes perspectivas e linguagens artísticas.

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