Jundiaí terá apresentações gratuitas da coreografia Ouriços neste mês. A primeira é nesta sexta-feira (8), no Ballet Teatro Oficina; a segunda será na quarta-feira da próxima semana (13), no Espaço Expressa; e a terceira será no dia 15, no Centro das Artes. Para todas elas, é necessária a reserva antecipada de ingressos. A apresentação que acontece no Centro das Artes terá acessibilidade com tradução em Libras.

Ouriços é uma obra coreográfica contemporânea que investiga a solidão na atualidade, refletindo sobre o paradoxo entre o desejo de proximidade e o medo da dor nas relações humanas. Criada e interpretada por Giovanna Baraldi e Luana U, a obra se desenvolve por meio de uma pesquisa corporal que dialoga com questões urgentes como o isolamento emocional, a cultura digital e a dificuldade de construção de vínculos profundos, especialmente entre adolescentes e jovens adultos.

Ouriços propõe uma experiência cênica sensível e reflexiva, que não busca respostas definitivas, mas se configura como um espaço de encontro, sensibilidade e reflexão sobre as formas de conexão humana no mundo contemporâneo. O projeto é uma realização do edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2024.

Sinopse