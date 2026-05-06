O cursinho popular Professor Chico Poço comemora 20 anos em 2026 e, para marcar a data, a instituição promove o Samba do Chico, um evento aberto à população, ex-alunos, professores, coordenadores, ex-voluntários e amigos do cursinho.

A celebração acontece no dia 17 de maio, a partir das 15h, com a banda Infratores do Samba, no Botequim do Marcelo, localizado na avenida Humberto Cereser, 5.090, no bairro Caxambu. A entrada custa R$ 30 e toda a renda arrecadada será revertida para a manutenção do cursinho e para garantir que novos estudantes possam ser atendidos.

A presidenta do cursinho, Anelize Vergara, destaca o significado da data e do evento. "Esses 20 anos só existem porque muita gente passou por aqui e acreditou no que a gente faz. O Samba do Chico é uma forma de reunir essa comunidade, matar a saudade e, ao mesmo tempo, garantir que o cursinho continue de portas abertas para quem mais precisa", afirma.