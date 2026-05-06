Após dias de estabilidade, a Defesa Civil alerta para mudança nas condições climáticas em Jundiaí, com destaque para o fim de semana, quando a chegada de uma nova frente fria deve provocar chuva e queda nas temperaturas. Até esta sexta-feira (8), o tempo segue firme e seco.

Final de semana chuvoso e gelado:

No sábado (9), a Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que há previsão de chuva fraca e de curta duração ao longo do dia.

No domingo (10), a instabilidade se intensifica. Existe a possibilidade de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e noite, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.