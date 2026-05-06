06 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FIM DE SEMANA

Defesa Civil alerta para possibilidade de queda de temperatura

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Defesa Civil alerta para possibilidade de chuva durante o final de semana
Defesa Civil alerta para possibilidade de chuva durante o final de semana

Após dias de estabilidade, a Defesa Civil alerta para mudança nas condições climáticas em Jundiaí, com destaque para o fim de semana, quando a chegada de uma nova frente fria deve provocar chuva e queda nas temperaturas. Até esta sexta-feira (8), o tempo segue firme e seco.

Final de semana chuvoso e gelado:
No sábado (9), a Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que há previsão de chuva fraca e de curta duração ao longo do dia.

No domingo (10), a instabilidade se intensifica. Existe a possibilidade de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e noite, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Com a chegada da nova frente fria, as temperaturas voltam a cair, com mínima prevista em torno de 13°C e a máxima de 28°C.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção durante o fim de semana, evitando áreas abertas durante temporais, não se abrigando sob árvores e atenta a possíveis pontos de alagamento.

Emergência:
Defesa Civil: 199;
Guarda Municipal: 153 ou 4492-9060;
Corpo de Bombeiros: 193;
Samu: 192.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários