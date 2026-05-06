O plenário da câmara municipal aprovou, em sessão ordinária nesta terça-feira (5), dois projetos do Executivo que tratam de incremento no salário de secretários municipais e gratificação. Com onze votos favoráveis, o Projeto de Lei nº 15.267/2026 autoriza a concessão de auxílio-alimentação aos secretários municipais nos mesmos moldes e valores pagos aos demais servidores. O parlamento também foi favorável, com 13 votos, ao Projeto de Lei nº 15.268/2026, que tratou da instituição do décimo terceiro salário e do direito a férias remuneradas com adicional de um terço aos secretários, com base na Constituição Federal e em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A sessão foi marcada por duas suspensões e pela resistência de parlamentares da oposição, especificamente sobre o projeto acerca do vale alimentação. Durante a discussão, o vereador Henrique Parra do Cardume (PSOL) afirmou que a proposta “não se trata de um direito constitucional nem de uma demanda urgente”. Após retornar ao plenário, o projeto foi aprovado pela maioria, consolidando o benefício para o primeiro escalão do governo municipal. Para viabilizar a aprovação, a matéria voltou à pauta com duas emendas parlamentares, de autoria do vereador Faouaz Taha (PSD), uma delas, instituiu medida não gera a pagamentos retroativos.

O JJ questionou o Tribunal de Contas de São Paulo, que enfatizou a legalidade desse benefício estritamente condicionada à existência de uma lei municipal específica que o autorize, sendo vedado qualquer tipo de pagamento retroativo a períodos anteriores à vigência da legislação local. Além disso, a despesa deve respeitar rigorosamente os limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o teto remuneratório constitucional. A Corte esclareceu que não dispõe de um levantamento ou base de dados específica que consolide quais municípios paulistas adotam atualmente esse tipo de remuneração. O acompanhamento é realizado de forma individualizada por meio das fiscalizações ordinárias anuais nas prefeituras e câmaras.