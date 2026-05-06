A Festa da Uva e Expo Caqui 2026 de Louveira, que acontece entre os dias 15 e 24 de maio, na Área de Lazer do Trabalhador, tem programação oficial, com uma agenda repleta de shows nacionais, atrações culturais e experiências que valorizam a tradição e a identidade do município.
Ao longo de dois finais de semana, o público poderá aproveitar uma programação diversificada, com apresentações musicais, atividades típicas, gastronomia e entretenimento gratuito para todas as idades.
Shows principais
A festa contará com grandes nomes da música nacional:
- 15/5 (sexta-feira) – Henrique e Diego, a partir das 20h
- 16/5 (sábado) – Cristinas e Felipe Araújo, a partir das 18h30
- 17/5 (domingo) – Trio Parada Dura, a partir das 15h
- 22/5 (sexta-feira) – Maria Cecília e Rodolfo, a partir das 20h
- 23/5 (sábado) – Gabi Martins, Bruno Diegues e Felipe Ferrari, a partir das 18h30
- 24/5 (domingo) – Gaúcho da Fronteira a partir das 15h
Programação geral
A festa será realizada em dois finais de semana, com os seguintes horários:
- Sextas-feiras (15 e 22/5): das 18h às 22h
- Sábados (16 e 23/5): das 10h às 22h
- Domingos (17 e 24/5): das 10h às 20h
Além dos shows principais, a programação inclui atrações ao longo de todo o dia, como apresentações regionais, intervenções culturais e atividades típicas.
Tradição, cultura e lazer
A Festa da Uva é reconhecida por valorizar as raízes italianas e a produção agrícola local. Durante o evento, o público poderá aproveitar:
- Exposição de frutas
- Pisa da uva e apresentações típicas italianas
- Gastronomia regional e italiana
- Leilão de frutas
- Apresentações culturais e musicais
- Baile da Melhor Idade
- Brinquedos infláveis gratuitos para crianças
- Espaços com produtores rurais
- Artesanato e doces regionais
- Food Park (Diversos Food trucks)
- Trenzinho itinerante fazendo o trajeto Área de Lazer - Centro - Santo Antônio
Também fazem parte da programação atrações itinerantes, presença da Corte da Festa, mascotes e encenações que resgatam a história e a tradição de Louveira.
Evento para toda a família
Com entrada gratuita e pet friendly, a Festa da Uva e Expo Caqui se consolida como um dos principais eventos do calendário regional, reunindo cultura, lazer e desenvolvimento econômico, além de fortalecer o turismo e valorizar os produtores locais. O estacionamento será solidário, com Pix sugerido de R$10, valor destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Louveira.
A expectativa é de grande público ao longo dos dias de evento, em um ambiente preparado para receber famílias com conforto, segurança e uma programação pensada para todas as idades.