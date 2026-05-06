A Festa da Uva e Expo Caqui 2026 de Louveira, que acontece entre os dias 15 e 24 de maio, na Área de Lazer do Trabalhador, tem programação oficial, com uma agenda repleta de shows nacionais, atrações culturais e experiências que valorizam a tradição e a identidade do município.

Ao longo de dois finais de semana, o público poderá aproveitar uma programação diversificada, com apresentações musicais, atividades típicas, gastronomia e entretenimento gratuito para todas as idades.

Shows principais

A festa contará com grandes nomes da música nacional:

15/5 (sexta-feira) – Henrique e Diego, a partir das 20h

16/5 (sábado) – Cristinas e Felipe Araújo, a partir das 18h30

17/5 (domingo) – Trio Parada Dura, a partir das 15h

22/5 (sexta-feira) – Maria Cecília e Rodolfo, a partir das 20h

23/5 (sábado) – Gabi Martins, Bruno Diegues e Felipe Ferrari, a partir das 18h30

24/5 (domingo) – Gaúcho da Fronteira a partir das 15h

Programação geral