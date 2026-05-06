06 de maio de 2026
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Festa da Uva e Expo Caqui 2026 de Louveira será de 15 a 24

Por Redação | Prefeitura de Louveira
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Louveira
O evento terá atrações nacionais de pagode, música gaúcha e principalmente sertanejo durante dois fins de semana de maio
O evento terá atrações nacionais de pagode, música gaúcha e principalmente sertanejo durante dois fins de semana de maio

A Festa da Uva e Expo Caqui 2026 de Louveira, que acontece entre os dias 15 e 24 de maio, na Área de Lazer do Trabalhador, tem programação oficial, com uma agenda repleta de shows nacionais, atrações culturais e experiências que valorizam a tradição e a identidade do município.

Ao longo de dois finais de semana, o público poderá aproveitar uma programação diversificada, com apresentações musicais, atividades típicas, gastronomia e entretenimento gratuito para todas as idades.

Shows principais

A festa contará com grandes nomes da música nacional:

  • 15/5 (sexta-feira) – Henrique e Diego, a partir das 20h
  • 16/5 (sábado) – Cristinas e Felipe Araújo, a partir das 18h30
  • 17/5 (domingo) – Trio Parada Dura, a partir das 15h
  • 22/5 (sexta-feira) – Maria Cecília e Rodolfo, a partir das 20h
  • 23/5 (sábado) – Gabi Martins, Bruno Diegues e Felipe Ferrari, a partir das 18h30
  • 24/5 (domingo) – Gaúcho da Fronteira a partir das 15h

Programação geral

A festa será realizada em dois finais de semana, com os seguintes horários:

  • Sextas-feiras (15 e 22/5): das 18h às 22h
  • Sábados (16 e 23/5): das 10h às 22h
  • Domingos (17 e 24/5): das 10h às 20h

Além dos shows principais, a programação inclui atrações ao longo de todo o dia, como apresentações regionais, intervenções culturais e atividades típicas.

Tradição, cultura e lazer

A Festa da Uva é reconhecida por valorizar as raízes italianas e a produção agrícola local. Durante o evento, o público poderá aproveitar:

  • Exposição de frutas
  • Pisa da uva e apresentações típicas italianas
  • Gastronomia regional e italiana
  • Leilão de frutas
  • Apresentações culturais e musicais
  • Baile da Melhor Idade
  • Brinquedos infláveis gratuitos para crianças
  • Espaços com produtores rurais
  • Artesanato e doces regionais
  • Food Park (Diversos Food trucks)
  • Trenzinho itinerante fazendo o trajeto Área de Lazer - Centro - Santo Antônio

Também fazem parte da programação atrações itinerantes, presença da Corte da Festa, mascotes e encenações que resgatam a história e a tradição de Louveira.

Evento para toda a família

Com entrada gratuita e pet friendly, a Festa da Uva e Expo Caqui se consolida como um dos principais eventos do calendário regional, reunindo cultura, lazer e desenvolvimento econômico, além de fortalecer o turismo e valorizar os produtores locais. O estacionamento será solidário, com Pix sugerido de R$10, valor destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Louveira.

A expectativa é de grande público ao longo dos dias de evento, em um ambiente preparado para receber famílias com conforto, segurança e uma programação pensada para todas as idades.

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