Com o objetivo de aumentar o cadastro de possíveis doadores de medula óssea seguindo os critérios do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), Jundiaí sedia no dia 23 de maio campanha para coleta de amostras de sangue para doadores voluntários. Coordenado pelo Médula Óssea Jundiaí, grupo voluntário que organiza as campanhas de cadastramento na região, o evento pretende reforçar a participar da população já que houve queda no número de doadores depois que o Ministério da Saúde reduziu a idade máxima para cadastro como doador de medula óssea no Redome de 55 anos para 35 anos.

Segundo explica a coordenadora do grupo, Nádia Maria Rozon, a campanha acontece desde 2013, mas este ano tem um fator especial que é o chamamento para um grupo específico. “A mudança visa selecionar doadores mais jovens cujas células oferecem melhores resultados no transplante. Precisamos de ajuda na divulgação porque os cadastros reduziram após a mudança, antes as campanhas tinham em média entre 700 a 1000 mil cadastros, agora são em torno de apenas 60 cadastros”, explica.

O Redome foi criado em 1993 e 5,9 milhões de doadores cadastrados, com o 3º maior registro de doadores de medula do mundo, o que possibilita sucesso de transplantes de medula óssea entre pessoas que não têm parentesco. Para o cadastro é preciso ter entre 18 e 35 anos, boa saúde, documento com foto e coleta de apenas 5 a 10 ml de sangue. O cadastro é gratuito e pode salvar uma vida, ou duas, como aconteceu com José Ciocca Júnior, de 36 anos, que salvou duas vidas, sendo duas crianças.