O trajeto está traçado. A voz sintética avisa a próxima conversão, recalcula a rota em segundos, desvia do congestionamento. Atualmente, depender de Google Maps ou Waze deixou de ser conveniência para se tornar extensão do raciocínio cotidiano. A tecnologia além de encurtar caminhos, passou a decidir por nós, e, silenciosamente, nos acostumamos. Sem eles, a desorientação é quase imediata.

A bússola digital funciona com precisão matemática. Já a interna parece sofrer interferência constante. O excesso de estímulos, a velocidade da informação e a lógica da recompensa instantânea criaram um ambiente onde pensar virou esforço raro. O fluxo incessante de notificações, principalmente em plataformas como WhatsApp, distrai, interrompe, e fragmenta o raciocínio lógico. O pensamento profundo perde espaço para o reflexo rápido. A consequência é menos autonomia e mais condicionamento.

O psiquiatra David R. Hawkins, frequentemente citado por suas teorias sobre níveis de consciência, já alertava para o domínio da mente reativa. Em um ambiente saturado de estímulos, a tendência é agir antes de compreender, reagir antes de interpretar. O indivíduo, desconectado de si, passa a operar no automático, como um autômato, eficiente para tarefas repetitivas, mas perigoso para decisões que exigem discernimento.

A crítica, no entanto, ganha novos contornos hoje em dia. Não se trata apenas de imediatismo, mas de uma cultura estruturada para evitá-lo. A reflexão exige silêncio, e o silêncio se tornou incômodo. Exige pausa, e ela foi confundida com improdutividade. Exige desconexão, e desconectar-se passou a ser quase um ato de resistência.

Cresce o número de pessoas que reagem mais do que escolhem, que simplesmente seguem sem questionar. Há a sensação de autonomia, no entanto, na prática, o roteiro já vem sugerido, otimizado, validado por sistemas que aprendem com cada clique.

No ambiente corporativo, essa lógica se traduz em decisões apressadas, comunicação truncada e baixa capacidade de análise crítica. Equipes hiperconectadas nem sempre estão alinhadas. A ausência de direção clara, de estratégia comunicacional, pode transformar qualquer movimento em dispersão de energia.

A dissolução da consciência não acontece de forma abrupta. É um processo quase imperceptível, alimentado por pequenas concessões diárias como respostas impulsivas, decisões sem reflexão, assim como, distrações que substituem um pensamento mais elaborado. Quando se percebe, a direção já não é interna.

Se a tecnologia oferece caminhos cada vez mais eficientes, a responsabilidade de escolher o destino continua sendo exclusivamente humana. Sem isso, qualquer rota serve. E, nesse cenário, não é o trânsito que nos faz perder tempo. É a ausência de direção.

Rosângela Portela é jornalista, consultora e mentora em comunicação