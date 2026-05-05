A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu nesta terça-feira (5) dois homens, de 24 e de 35 anos, por suspeita de furto de bateria de um veículo que estava estacionado no bolsão da Estação Ferroviária.

De acordo com a GM, o furto foi denunciado e confirmado por meio do setor de monitoramento. As equipes localizaram os suspeitos nas proximidades de onde ocorreu o furto com base em características físicas.

Ainda segundo a GM, um dos indivíduos foi encontrado em posse de uma caixa contendo a bateria do veículo durante a busca pessoal. O suspeito negou participação no crime, mas as imagens do monitoramento confirmaram que ele participou da ação.