05 de maio de 2026
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BOLSÃO DA ESTAÇÃO 

Furto de bateria de carro acaba em prisão de dois suspeitos

Por Da redação | Guarda Municipal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / GMJ
A dupla teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial
A dupla teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial

A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu nesta terça-feira (5) dois homens, de 24 e de 35 anos, por suspeita de furto de bateria de um veículo que estava estacionado no bolsão da Estação Ferroviária.

De acordo com a GM, o furto foi denunciado e confirmado por meio do setor de monitoramento. As equipes localizaram os suspeitos nas proximidades de onde ocorreu o furto com base em características físicas.

Ainda segundo a GM, um dos indivíduos foi encontrado em posse de uma caixa contendo a bateria do veículo durante a busca pessoal. O suspeito negou participação no crime, mas as imagens do monitoramento confirmaram que ele participou da ação.

A dupla foi conduzida ao Plantão Policial. A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial  pelo crime de furto qualificado.

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