Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí vai premiar cinco consumidores com vales-compras em comemoração ao Dia das Mães. Os prêmios variam entre R$ 500 a R$ 2,5 mil. A premiação faz parte da promoção ‘Compra Premiada 2026’, que até o final do ano distribuirá R$ 80 mil em prêmios.

Para participar, o consumidor deve fazer compras em uma das lojas cadastradas na Promoção, listadas no aplicativo da ACE. A cada R$ 100 em compras o participante ganha um cupom que deve ser cadastrado no mesmo aplicativo até o dia 11 de maio. O sorteio do Dia das Mães será no dia 13 de maio, pela Loteria Federal.

Segundo o presidente da ACE Jundiaí, Orlando Fabrício, a promoção é uma ação para incentivar o consumo no comércio local, movimentar as vendas e gerar oportunidades para as empresas associadas. “Os valores sorteados são creditados pela Associação em cartões e podem ser utilizados tanto no estabelecimento onde o consumidor fez a compra quanto em outros comércios, estimulando as vendas dentro da própria cidade”, diz.

Premiação para vendedores