Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí vai premiar cinco consumidores com vales-compras em comemoração ao Dia das Mães. Os prêmios variam entre R$ 500 a R$ 2,5 mil. A premiação faz parte da promoção ‘Compra Premiada 2026’, que até o final do ano distribuirá R$ 80 mil em prêmios.
Para participar, o consumidor deve fazer compras em uma das lojas cadastradas na Promoção, listadas no aplicativo da ACE. A cada R$ 100 em compras o participante ganha um cupom que deve ser cadastrado no mesmo aplicativo até o dia 11 de maio. O sorteio do Dia das Mães será no dia 13 de maio, pela Loteria Federal.
Segundo o presidente da ACE Jundiaí, Orlando Fabrício, a promoção é uma ação para incentivar o consumo no comércio local, movimentar as vendas e gerar oportunidades para as empresas associadas. “Os valores sorteados são creditados pela Associação em cartões e podem ser utilizados tanto no estabelecimento onde o consumidor fez a compra quanto em outros comércios, estimulando as vendas dentro da própria cidade”, diz.
Premiação para vendedores
Neste ano, a promoção também alcança os vendedores dos estabelecimentos participantes. “Essa é uma forma de estimular as equipes de vendas”, diz Orlando.
Para o vendedor concorrer, é obrigatório ter perfil cadastrado e aprovado no aplicativo da ACE para que os clientes possam indicá-lo à premiação. Nesse primeiro sorteio, será contemplado com R$ 500 o vendedor indicado pelo sorteado com o 1º prêmio.
Participação das empresas
A participação das empresas associadas na promoção Compra Premiada é gratuita e segue até dezembro.
Para participar é necessário fazer o cadastro on-line (CLICA AQUI). Após a aprovação, as empresas recebem, gratuitamente, um kit da campanha contendo cartaz de divulgação e cupons que devem ser entregues aos clientes a cada R$ 100 em compras. Os sorteios serão realizados nas principais datas para o varejo. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 11 97228-5377.