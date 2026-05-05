O prefeito professor Rodolfo Braga e o vice-prefeito João Paulo receberam nessa segunda-feira (4) o bispo diocesano de Jundiaí, Dom Arnaldo, o bispo de Roraima, Dom Evaristo, além de párocos de Várzea Paulista em uma agenda de visita pela cidade.

Também participaram da visita o padre Rafael, da Paróquia Santa Luzia, padre Genival, Paróquia Nossa Senhora da Piedade, padre Eduardo Belão, da Paróquia Cristo Redentor, padre Charles, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e padre Cézar, da Paróquia São Benedito. Além dos representantes da igreja, acompanharam a agenda o secretário municipal de Esportes, Júlio Pardal, o secretário executivo de Cultura e Turismo, William Paixão, a secretária de Saúde, Maria Malta, e o diácono e secretário de Finanças, Húdele Fabrício.

A visita teve início pelo Novo Hospital e Maternidade, onde os representantes da Igreja conheceram a estrutura da unidade e os espaços que vão atender a população. Na sequência, a comitiva visitou o Orquidário Várzea Paulista, sendo recebida pela família responsável pelo espaço que apresentou o trabalho desenvolvido no local.