O prefeito professor Rodolfo Braga e o vice-prefeito João Paulo receberam nessa segunda-feira (4) o bispo diocesano de Jundiaí, Dom Arnaldo, o bispo de Roraima, Dom Evaristo, além de párocos de Várzea Paulista em uma agenda de visita pela cidade.
Também participaram da visita o padre Rafael, da Paróquia Santa Luzia, padre Genival, Paróquia Nossa Senhora da Piedade, padre Eduardo Belão, da Paróquia Cristo Redentor, padre Charles, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e padre Cézar, da Paróquia São Benedito. Além dos representantes da igreja, acompanharam a agenda o secretário municipal de Esportes, Júlio Pardal, o secretário executivo de Cultura e Turismo, William Paixão, a secretária de Saúde, Maria Malta, e o diácono e secretário de Finanças, Húdele Fabrício.
A visita teve início pelo Novo Hospital e Maternidade, onde os representantes da Igreja conheceram a estrutura da unidade e os espaços que vão atender a população. Na sequência, a comitiva visitou o Orquidário Várzea Paulista, sendo recebida pela família responsável pelo espaço que apresentou o trabalho desenvolvido no local.
Encerrando a agenda, o grupo esteve na empresa Romanato, referência na produção de panetones, onde foi apresentado o projeto que busca produzir o maior panetone do mundo, em parceria com a prefeitura de Várzea Paulista.
Para o prefeito professor Rodolfo, a visita foi um momento de proximidade. “É sempre importante receber lideranças que estão próximas da população e que conhecem de perto a realidade das pessoas”, afirmou.
O bispo diocesano de Jundiaí, Dom Arnaldo, destacou a recepção na cidade. “Várzea Paulista tem um povo muito hospitaleiro e de muita fé”, declarou.
Já o vice-prefeito João Paulo ressaltou a oportunidade de diálogo durante a agenda. “Foi um momento de apresentar a cidade e também de ouvir quem está diariamente em contato com a população”.