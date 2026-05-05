A unidade do Centro de Integração da Cidadania (CIC) de Jundiaí recebe, nesta quinta-feira (7), uma ação de recrutamento voltada ao preenchimento de 100 vagas de emprego, em parceria com a empresa Tex Courier LTDA (Total Express).

As oportunidades são para o cargo de auxiliar de operações e não exigem experiência anterior. Podem participar candidatos com ensino fundamental completo, a partir de 18 anos. A seleção é aberta a homens e mulheres, com incentivo à participação de mães que buscam inserção no mercado de trabalho. As vagas são destinadas a moradores de Jundiaí e municípios da região, como Franco da Rocha, Caieiras e Francisco Morato. A jornada contempla diferentes turnos.

A remuneração oferecida é de R$ 1.872, com benefícios que incluem assistência médica, odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, participação nos lucros e bônus por frequência.