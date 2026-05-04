A partir de maio, o Bazar do Voluntariado do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) ganha uma novidade: serão dois dias de funcionamento, ampliando e unificando o acesso para o público e colaboradores da instituição. Nesta edição, o bazar será nos dias 7 e 8 de maio, quinta e sexta-feira, das 8h às 16h, na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, no Centro de Jundiaí. A ação é uma oportunidade para encontrar produtos a preços acessíveis e opções para presentear com pagamento em dinheiro, Pix ou cartão de débito.

Quem visitar o bazar poderá escolher entre uma grande variedade de itens novos e usados em bom estado, como roupas, calçados, acessórios, roupas de cama, mesa e banho, louças, utensílios domésticos, brinquedos, livros e muito mais. Todos os produtos passam por uma curadoria cuidadosa das voluntárias antes de serem disponibilizados para venda. Os preços são a partir de R$ 3 e todo o valor das vendas é revertido em prol da instituição.

Com a proximidade do Dia das Mães, o Bazar do Hospital São Vicente pode ser o local ideal para quem busca um presente. “Temos opções de presente para todas as mães: vestidos de festa, roupas casuais, sapatos, panos de prato decorados e outros utensílios de cozinha. É possível fazer uma boa compra gastando pouco e ainda ajudar o hospital. Todo mundo sai ganhando!”, afirma Silvia Aranha, voluntária do HSV.

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