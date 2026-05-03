A Prefeitura de Jundiaí lança a campanha ‘O futuro pede passagem’, com foco na mobilidade urbana. A iniciativa é desenvolvida pelas Secretarias de Mobilidade e Transporte e de Comunicação e reforça a mensagem ‘Jundiaí se transforma e você vem com a gente’, conectando projetos em andamento e entregas previstas que impactam diretamente o dia a dia de quem vive, trabalha e empreende no município.

A campanha apresenta como a cidade tem enfrentado os desafios do crescimento com investimentos estratégicos, articulação regional e soluções voltadas à qualidade de vida da população.

De acordo com o prefeito Gustavo Martinelli, a inciativa é inovadora. “A campanha traduz uma prioridade de governo: preparar Jundiaí para o futuro com uma mobilidade mais inteligente, segura e sustentável, acompanhando o crescimento da cidade e as demandas da população”.