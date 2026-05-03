A Prefeitura de Jundiaí lança a campanha ‘O futuro pede passagem’, com foco na mobilidade urbana. A iniciativa é desenvolvida pelas Secretarias de Mobilidade e Transporte e de Comunicação e reforça a mensagem ‘Jundiaí se transforma e você vem com a gente’, conectando projetos em andamento e entregas previstas que impactam diretamente o dia a dia de quem vive, trabalha e empreende no município.
A campanha apresenta como a cidade tem enfrentado os desafios do crescimento com investimentos estratégicos, articulação regional e soluções voltadas à qualidade de vida da população.
De acordo com o prefeito Gustavo Martinelli, a inciativa é inovadora. “A campanha traduz uma prioridade de governo: preparar Jundiaí para o futuro com uma mobilidade mais inteligente, segura e sustentável, acompanhando o crescimento da cidade e as demandas da população”.
A iniciativa também evidencia o papel estratégico da comunicação como ferramenta de política pública, capaz de informar, sensibilizar e engajar a população na construção de uma cidade mais segura.
Quatro eixos são contemplados na campanha:
Transporte público mais moderno
A nova concessão do transporte coletivo marca uma mudança estrutural no sistema. Construída com participação popular, prevê a modernização da frota, com novos ônibus, mais conforto, tecnologia embarcada, acessibilidade e redução significativa na emissão de poluentes.
Articulação para obras estruturantes
A mobilidade também avança por meio da articulação com o Governo do Estado de São Paulo. Estão previstas intervenções como as transposições na rodovia Anhanguera e o conjunto de obras ligadas ao Trem Intercidades (TIC), que devem melhorar a integração regional e a fluidez no trânsito.
Intervenções nos pontos críticos
Outro eixo de atuação está nas melhorias viárias em regiões com maior fluxo e histórico de congestionamentos. As intervenções incluem requalificação de cruzamentos, ajustes viários e obras que reduzem gargalos, ampliando a segurança e a organização do tráfego, dentro das ações do programa Move Aí.
Mobilidade que conecta a cidade
A campanha também destaca a requalificação de terminais urbanos e outras ações que fortalecem a integração entre modais, tornando o deslocamento mais acessível, eficiente e alinhado às necessidades da população.