A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e em parceria com a Biblioteca Pública Municipal Professor Nelson Foot, está com inscrições abertas para o ‘4º Prêmio Jundiaí de Literatura – Eixo Publicação de Textos’.

O edital com todas as regras está publicado na Imprensa Oficial do Município e é voltado à seleção e premiação de obras autorais, com textos que devem ser inéditos. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 5 de junho. O acesso ao formulário e outras informações pode ser feito por meio do site da CULTURA.

Sobre o concurso

A competição está dividida em quatro categorias, de diferentes estilos literários: ‘Talento Mirim’, com contos de aventura; ‘Jovem Talento’, voltada ao conto de terror; ‘Categoria Adulto’, com foco em ficção distópica; e ‘Prata da Casa’, destinada exclusivamente aos moradores de Jundiaí, no gênero prosa poética. Serão selecionados cinco textos de cada categoria. A premiação será em dinheiro, com prêmios que variam conforme a colocação dos autores. Todas as obras serão reunidas em um e-book.