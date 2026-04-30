Em virtude do feriado do Dia do Trabalhador, a sede administrativa do Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí e os postos de atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João, Eloy Chaves e Poupatempo não terão expediente nesta sexta-feira (1°). O funcionamento será retomado, normalmente, na próxima segunda-feira (4).

A unidade da empresa no Poupatempo irá funcionar no sábado (2), das 9h às 12h30. De acordo com a Dae, em casos de emergência, a população pode entrar em contato por meio da Central de Relacionamento por meio do telefone 0800 0133 155, com atendimento 24 horas. Outras informações podem ser obtidas por meio do site da empresa.

Funcionamento dos parques

O Parque da Cidade estará aberto todos os dias, das 6h30 às 18h, com entrada permitida até às 17h. O Mundo das Crianças vai funcionar das 7h às 17h, com entrada permitida até às 16h.