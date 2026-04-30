01 de maio de 2026
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DIA DO TRABALHADOR

Dae de Jundiaí suspende atendimentos devido ao feriado

Por Da redação | Dae Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Dae Jundiaí
O funcionamento será retomado, normalmente, na próxima segunda-feira (4)
O funcionamento será retomado, normalmente, na próxima segunda-feira (4)

Em virtude do feriado do Dia do Trabalhador, a sede administrativa do Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí e os postos de atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João, Eloy Chaves e Poupatempo não terão expediente nesta sexta-feira (1°). O funcionamento será retomado, normalmente, na próxima segunda-feira (4).

A unidade da empresa no Poupatempo irá funcionar no sábado (2), das 9h às 12h30. De acordo com a Dae, em casos de emergência, a população pode entrar em contato por meio da Central de Relacionamento por meio do telefone 0800 0133 155, com atendimento 24 horas. Outras informações podem ser obtidas por meio do site da empresa.

Funcionamento dos parques

O Parque da Cidade estará aberto todos os dias, das 6h30 às 18h, com entrada permitida até às 17h. O Mundo das Crianças vai funcionar das 7h às 17h, com entrada permitida até às 16h.

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