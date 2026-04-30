Jundiaí encanta turistas de diferentes cidades com sua forte ligação com a história da ferrovia. Com o Expresso Turístico da CPTM, a cidade recebe visitantes que escolhem viver essa experiência de forma completa: sobre trilhos. Morador de Mauá e apaixonado pelo universo ferroviário, o jovem Raphael de Souza convenceu a mãe, Flávia Barbosa de Souza, a embarcar no trem para conhecer de perto a cidade.

A visita ganha ainda mais significado neste período, já que o Dia do Ferroviário é comemorado oficialmente no Brasil em 30 de abril. A data homenageia os profissionais das estradas de ferro e marca a inauguração da primeira linha ferroviária do país, em 1854, a Estrada de Ferro Mauá, marco inicial do transporte ferroviário brasileiro e de uma história que segue viva em cidades como Jundiaí.

Criado para resgatar a memória ferroviária paulista e incentivar o turismo regional, o Expresso Turístico da CPTM oferece aos passageiros uma verdadeira viagem no tempo. Com partida da Estação da Luz, na capital, o passeio até Jundiaí é feito em uma locomotiva histórica ALCO RS-3, de 1952, que conduz carros de passageiros fabricados no Brasil na década de 1960 e totalmente restaurados.