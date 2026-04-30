Jundiaí encanta turistas de diferentes cidades com sua forte ligação com a história da ferrovia. Com o Expresso Turístico da CPTM, a cidade recebe visitantes que escolhem viver essa experiência de forma completa: sobre trilhos. Morador de Mauá e apaixonado pelo universo ferroviário, o jovem Raphael de Souza convenceu a mãe, Flávia Barbosa de Souza, a embarcar no trem para conhecer de perto a cidade.
A visita ganha ainda mais significado neste período, já que o Dia do Ferroviário é comemorado oficialmente no Brasil em 30 de abril. A data homenageia os profissionais das estradas de ferro e marca a inauguração da primeira linha ferroviária do país, em 1854, a Estrada de Ferro Mauá, marco inicial do transporte ferroviário brasileiro e de uma história que segue viva em cidades como Jundiaí.
Criado para resgatar a memória ferroviária paulista e incentivar o turismo regional, o Expresso Turístico da CPTM oferece aos passageiros uma verdadeira viagem no tempo. Com partida da Estação da Luz, na capital, o passeio até Jundiaí é feito em uma locomotiva histórica ALCO RS-3, de 1952, que conduz carros de passageiros fabricados no Brasil na década de 1960 e totalmente restaurados.
Para Rafael, chegar a Jundiaí a bordo do Expresso Turístico era uma forma de sentir na prática a história da ferrovia que ele tanto estuda. O passeio parte da Estação da Luz, em São Paulo e refaz um dos trajetos mais simbólicos do desenvolvimento paulista e transforma a viagem em uma verdadeira imersão na memória ferroviária.
Foi pela televisão que Flávia ouviu falar de Jundiaí e despertou a curiosidade de conhecer a cidade. Mas foi a paixão do filho pelos trilhos que transformou o passeio em uma viagem cheia de significado. “Jundiaí passou na TV e eu fiquei encantada, principalmente porque meu filho, que é apaixonado por ferrovia, já falava muito e desejava conhecer a cidade, pois grande parte da importância da ferrovia está aqui. Então, a gente veio conferir de pertinho”, conta.
“Jundiaí, para mim, é um lugar histórico, muito importante para a ferrovia. Há mais de 150 anos, foi ponto final dessa linha férrea. É um ótimo lugar para quem gosta da história da SPR, da rede ferroviária e da CPTM”, afirmou o jovem durante a visita ao Museu da Companhia Paulista, no Espaço Expressa.
A experiência ganhou um significado ainda mais especial porque coincidiu com a celebração dos 17 anos do Expresso Turístico, que teve Jundiaí como destino inaugural e, desde então, se consolidou como uma das principais rotas de turismo ferroviário do Estado de São Paulo, unindo lazer, cultura e preservação histórica.
Atualmente, o Expresso Turístico conta com 352 assentos e estrutura acessível para cadeirantes, reforçando o compromisso com inclusão e conforto. As viagens são realizadas aos fins de semana e feriados.
Como visitar
Os ingressos para o Expresso Turístico são vendidos exclusivamente pela internet, com liberação na primeira semana de cada mês para as viagens do mês seguinte.
As saídas acontecem aos sábados, domingos e feriados, com embarque na Estação da Luz, em São Paulo, e chegada em Jundiaí.
Além do passeio de trem, os visitantes podem aproveitar as rotas turísticas da cidade e conhecer atrativos como o Espaço Expressa, o Museu da Companhia Paulista e outros pontos históricos que ajudam a preservar a memória ferroviária de Jundiaí.
Mais informações sobre datas, ingressos e programação podem ser acompanhadas pelo site da CPTM (neste link).