Os atletas do Time São Paulo conquistaram 21 das 38 medalhas de ouro obtidas pelo Brasil no Grand Prix de Rabat, no Marrocos, e foram decisivos para a liderança brasileira no quadro geral da competição. O total representa 55% dos ouros da delegação nacional no principal torneio internacional do calendário paralímpico deste ano.
Com o desempenho, o Brasil encerrou a disputa com mais que o dobro de medalhas douradas da China, segunda colocada, com 14. O Marrocos, país-sede, terminou na terceira posição, com oito ouros. Ao todo, 36 atletas brasileiros participaram do evento, sendo 22 integrantes do Time São Paulo.
No último dia de provas, neste sábado (25), os representantes do programa paulista garantiram quatro medalhas de ouro com Bartolomeu Chaves (T37), Beth Gomes (F53), Raíssa Machado (F56) e Thiago Paulino (F57). Fernanda Yara também subiu ao pódio ao conquistar a prata nos 400 metros.
O secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, destacou o resultado da equipe. “É gratificante ver o Time São Paulo novamente como protagonista de uma conquista do paradesporto brasileiro. Seguiremos na torcida por grandes resultados no Mundial do ano que vem”, afirmou.
Criado em 2011 em parceria entre o Governo de São Paulo e o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Time São Paulo apoia atletas de alto rendimento. Em 2026, o programa reúne 157 esportistas de 16 modalidades e recebeu investimento de R$ 8,2 milhões. O Grand Prix de Rabat serviu como preparação para o Para-pan e para o Campeonato Mundial de 2027.