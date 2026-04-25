Os atletas do Time São Paulo conquistaram 21 das 38 medalhas de ouro obtidas pelo Brasil no Grand Prix de Rabat, no Marrocos, e foram decisivos para a liderança brasileira no quadro geral da competição. O total representa 55% dos ouros da delegação nacional no principal torneio internacional do calendário paralímpico deste ano.

Com o desempenho, o Brasil encerrou a disputa com mais que o dobro de medalhas douradas da China, segunda colocada, com 14. O Marrocos, país-sede, terminou na terceira posição, com oito ouros. Ao todo, 36 atletas brasileiros participaram do evento, sendo 22 integrantes do Time São Paulo.

No último dia de provas, neste sábado (25), os representantes do programa paulista garantiram quatro medalhas de ouro com Bartolomeu Chaves (T37), Beth Gomes (F53), Raíssa Machado (F56) e Thiago Paulino (F57). Fernanda Yara também subiu ao pódio ao conquistar a prata nos 400 metros.