A Rua Barão de Jundiaí recebeu neste sábado (25) a segunda edição do evento “Cerveja na Barão”, que movimentou a região central com atrações musicais, opções gastronômicas e atividades para diferentes públicos. A programação atraiu moradores e visitantes ao longo do dia, transformando o local em ponto de encontro no Centro da cidade.

Durante a tarde, o grupo Desvairando Choro apresentou repertório voltado ao chorinho. À noite, a programação seguiu com show do grupo Panela Preta, que levou samba ao público presente. As apresentações ocorreram em estrutura montada na via, que teve circulação ampliada de pedestres durante o evento.

Além dos shows, o público encontrou cervejarias artesanais, food trucks e barracas com opções de comidas doces e salgadas. Para as crianças, foi montado um espaço com brinquedos e atividades recreativas, ampliando o perfil familiar da programação.