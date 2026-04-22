O chatbot tem o objetivo de promover mais agilidade e facilidades no relacionamento entre o poder público e a população, além de orientar profissionais e cidadãos sobre os procedimentos para análise e aprovação de projetos de obras particulares no município.

A partir desta quarta-feira (22) a Prefeitura de Jundiaí conta com uma assistente virtual, um chatbot, com inteligência artificial para atender as demandas relacionadas ao Sistema de Aprovação Eletrônica de Projetos de Obras (Saepro).

A ferramenta foi desenvolvida pela Companhia de Informática de Jundiaí (CiJun) e tem conteúdo baseado nas dúvidas mais frequentes recebidas por e-mail e telefone, além de embasamento em leis, normas e procedimentos que tratam da aprovação de projetos no município.

“Com a Inteligência Artificial no Saepro, conseguimos ampliar o acesso à informação, reduzir barreiras e tornar o atendimento mais ágil e eficiente. Essa é uma iniciativa que fortalece a transparência, otimiza a jornada dos profissionais e cidadãos e contribui diretamente para um ambiente mais dinâmico e inovador na gestão urbana do município”, destacou o presidente da CiJun, Michel Domingues.

A assistente virtual vai responder, de forma clara e objetiva, perguntas sobre processos, documentação necessária, etapas de análise e exigências legais. “O objetivo é ajudar e facilitar o acesso à informação, reduzindo dúvidas e entraves burocráticos. Acreditamos que a assistente virtual conseguirá atender a um percentual elevado das dúvidas apresentadas”, explicou a coordenadora de Transformação Digital da Cijun, Erika Sarti.