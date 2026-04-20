Não havia normas técnicas, não havia certificação na área. Vinte anos atrás, o trabalhador rural brasileiro aplicador de agrotóxicos utilizava vestimentas protetivas agrícolas, os equipamentos de proteção individual (EPI agrícolas), sem saber ao certo em que medida estava seguro, face a implicações decorrentes do manuseio de produtos químicos. Essa realidade começou a mudar com o avanço do programa IAC de Qualidade de EPI na Agricultura (IAC-Quepia), que completa vinte anos de história neste ano na Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, que acontece em Ribeirão Preto.

“O Quepia, na prática, colocou a pesquisa e as normas internacionais da ISO – International Standartization Organization – na ‘roupa’ de trabalho dos aplicadores de agrotóxicos brasileiros”, explica Hamilton Ramos, coordenador do programa e pesquisador científico do CEA-IAC, em Jundiaí-SP. O órgão atua vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP.

“No Brasil, auxiliamos a indústria a buscar certificações baseadas nas normas da ISO para validar a qualidade de seus EPI agrícolas”, ressalta Ramos. “Esse modelo de ação transfere um aval de credibilidade ao fabricante dos equipamentos, por meio da concessão do Selo IAC-Quepia a produtos aprovados em testes e pesquisas de ponta, em laboratório”, ele resume.