Entre os dias 30 de abril e 9 de maio, o Centro de Eventos Boiódromo sedia mais uma edição do Cajamar Rodeo Fest 2026. Com uma programação musical diversificada, que mescla os maiores nomes da música brasileira em diferentes gêneros, e opções de conforto e exclusividade, o festival já é um sucesso de vendas e se prepara para receber multidões no Centro de Eventos Boiódromo.

Serão cinco noites inesquecíveis, divididas em dois finais de semana, com uma média de três shows por noite, totalizando 15 grandes atrações nacionais. Um dos pontos altos da programação é a noite de 2 de maio, que promete ser um verdadeiro espetáculo de estrelas.

O palco do Cajamar Rodeo Fest receberá o romantismo atemporal de Daniel, a energia contagiante e os hits que marcaram gerações de Luan Santana, e a inovação do trap de Matuê. Essa combinação inusitada e poderosa garante uma noite memorável, capaz de agradar a públicos de todas as idades e preferências musicais.