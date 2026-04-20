Entre os dias 30 de abril e 9 de maio, o Centro de Eventos Boiódromo sedia mais uma edição do Cajamar Rodeo Fest 2026. Com uma programação musical diversificada, que mescla os maiores nomes da música brasileira em diferentes gêneros, e opções de conforto e exclusividade, o festival já é um sucesso de vendas e se prepara para receber multidões no Centro de Eventos Boiódromo.
Serão cinco noites inesquecíveis, divididas em dois finais de semana, com uma média de três shows por noite, totalizando 15 grandes atrações nacionais. Um dos pontos altos da programação é a noite de 2 de maio, que promete ser um verdadeiro espetáculo de estrelas.
O palco do Cajamar Rodeo Fest receberá o romantismo atemporal de Daniel, a energia contagiante e os hits que marcaram gerações de Luan Santana, e a inovação do trap de Matuê. Essa combinação inusitada e poderosa garante uma noite memorável, capaz de agradar a públicos de todas as idades e preferências musicais.
Além da programação musical, o festival mantém viva a tradição do rodeio, com montarias em touros e cavalos e a emocionante prova dos três tambores, unindo entretenimento, cultura sertaneja e adrenalina. A megaestrutura do evento contará com praça de alimentação completa, tecnologia de ponta em som e imagem, segurança reforçada e estacionamento no local, assegurando conforto e comodidade para todos.
Programação
- 30 de abril: a abertura do festival será com o carisma de Gusttavo Lima, a batida envolvente de Felipe Amorim e o talento de Maju Santana
- 1º de maio: o forró de Nattanzinho, o sertanejo universitário de Gustavo Mioto e a vibe dos DJs Vagals prometem agitar o público
- 2 de maio: o romantismo atemporal de Daniel, a energia contagiante e os hits que marcaram gerações de Luan Santana, e a inovação do trap de Matuê
- 8 de maio: uma noite eclética com o sertanejo de Zé Neto & Cristiano, o pagode de Thiaguinho e o ritmo dançante de Henry Freitas
- 9 de maio: o encerramento fica por conta de Wesley Safadão, a voz marcante de Lauana Prado e o piseiro de Filho do Piseiro
Mais informações pelo instagram @cajamarrodeofest.oficial.