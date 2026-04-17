18 de abril de 2026
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FERIADO DE TIRADENTE

Polícia Rodoviária terá reforço de efetivo nas estradas

Por Da redação | Polícia Rodoviária do Estado de SP
| Tempo de leitura: 1 min
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O patrulhamento será intensificado em todas as rodovias estaduais
O patrulhamento será intensificado em todas as rodovias estaduais

A Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo inicia nesta sexta-feira (17) a Operação Tiradentes 2026. O patrulhamento será intensificado em todas as rodovias estaduais. A ação contará com reforço operacional em pontos estratégicos, ampliação do efetivo e emprego de viaturas em regime de visibilidade, visando a preservação de vidas, a fluidez do tráfego e a redução de sinistros.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes deve registrar aumento significativo no volume diário médio de veículos, exigindo atenção redobrada dos condutores. De acordo com a PRE, serão intensificadas as fiscalizações de excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, consumo de álcool ao volante e uso irregular de dispositivos de segurança, como cinto de segurança e cadeirinhas para crianças.

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Dicas para uma viagem segura 

A Polícia Rodoviária recomenda algumas precauções para evitar dor de cabeça ao pegar estrada:

  • Planejar a viagem, evitando os horários de pico, especialmente nas manhãs e tardes de sábado e terça-feira à tarde;
  • Revisar o veículo antes de sair (freios, pneus, iluminação e nível de óleo);
  • Respeitar os limites de velocidade e a sinalização da via;
  • Não dirigir sob efeito de álcool;
  • Manter a distância segura do veículo à frente;
  • Utilizar sempre o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro;
  • Em caso de chuva, reduza a velocidade e aumente a atenção, pois o risco de sinistros aumenta significativamente.

A Polícia Rodoviária destaca que a segurança no trânsito é responsabilidade de todos e a conscientização dos condutores é fundamental para que a viagem transcorra com tranquilidade e sem ocorrências graves.

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