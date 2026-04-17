A Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo inicia nesta sexta-feira (17) a Operação Tiradentes 2026. O patrulhamento será intensificado em todas as rodovias estaduais. A ação contará com reforço operacional em pontos estratégicos, ampliação do efetivo e emprego de viaturas em regime de visibilidade, visando a preservação de vidas, a fluidez do tráfego e a redução de sinistros.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes deve registrar aumento significativo no volume diário médio de veículos, exigindo atenção redobrada dos condutores. De acordo com a PRE, serão intensificadas as fiscalizações de excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, consumo de álcool ao volante e uso irregular de dispositivos de segurança, como cinto de segurança e cadeirinhas para crianças.

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