Na próxima terça-feira (21) é feriado de Tiradentes. Em razão disso, serviços e equipamentos públicos municipais vinculados à Prefeitura terão horários de funcionamento alterados. Confira abaixo:

Setores administrativos

Em virtude do ponto facultativo, os setores administrativos encerram expediente nesta sexta-feira (17) e retomam as atividades na quarta-feira (22), em horário normal. Estão incluídos o seguintes serviços: Paço; secretarias externas; Procon; e Fundo Social de Solidariedade (Funss).

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco), e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 2 e Infantojuvenil encerram o expediente nesta sexta-feira (17) e reabrem na quarta-feira (22). O CAPS AD e o CAPS 3 permanecem abertos 24 horas, exclusivamente para acolhidos.