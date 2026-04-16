Na próxima terça-feira (21) é feriado de Tiradentes. Em razão disso, serviços e equipamentos públicos municipais vinculados à Prefeitura terão horários de funcionamento alterados. Confira abaixo:
Setores administrativos
Em virtude do ponto facultativo, os setores administrativos encerram expediente nesta sexta-feira (17) e retomam as atividades na quarta-feira (22), em horário normal. Estão incluídos o seguintes serviços: Paço; secretarias externas; Procon; e Fundo Social de Solidariedade (Funss).
Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco), e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 2 e Infantojuvenil encerram o expediente nesta sexta-feira (17) e reabrem na quarta-feira (22). O CAPS AD e o CAPS 3 permanecem abertos 24 horas, exclusivamente para acolhidos.
As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão normalmente:
- Unidade da Ponte São João e PA do Retiro: das 7h às 19h (fechamento dos portões às 18h);
- Unidades Hortolândia, PA Central e UPA Vetor Oeste: funcionamento 24 horas;
- Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário (HU): seguem com atendimento normal durante o feriado.
Transporte Público
O transporte coletivo de Jundiaí opera da seguinte forma no feriado:
- Sábado (18/04): horário normal de sábado;
- Domingo (19/04): horário normal de domingos e feriados;
- Segunda-feira (20/04): horário normal de dias úteis, exceto as linhas:
310 – Terminal Vila Arens – Parque da Cidade/Mundo das Crianças (circulará em caráter excepcional); 425 – Senac: circulará normalmente; 577 – Paço Municipal: circulará com horários especiais em virtude do ponto facultativo; linhas escolares e universitárias: Não circularão devido à suspensão das aulas
nesta data;
- Terça-feira (21/04): O transporte coletivo municipal operará com horários de domingos e feriados, em razão da menor demanda de passageiros nesse dia.
Para garantir o deslocamento dos trabalhadores da região do Distrito Industrial, que manterão suas atividades normalmente, algumas linhas contarão com reforço na operação, totalizando um acréscimo de 17% nas viagens. Ao todo, 8 linhas circularão em caráter excepcional com ampliação na oferta, por meio da inclusão de 16 veículos extras, priorizando o atendimento às regiões industriais:
- 537 – Term. Central/Jd. das Tulipas;
- 545 – Term. Eloy Chaves/Res. Jundiaí 2;
- 553 – Term. Colônia/Ivoturucaia;
- 579 – Term. Hortolândia/Jd. Novo Horizonte;
- 941 – Term. Eloy Chaves/Term. Vila Arens;
- 957 – Term. Colônia/Term. Hortolândia;
- 970 – Term. Hortolândia/Term. Vila Arens;
- 974 – Term. Hortolândia/Term. Eloy Chaves.
Os horários das linhas acima estarão disponíveis por meio de informes nos respectivos terminais. As tabelas horárias dos ônibus podem ser conferidas no site do SITU.
Assistência e Desenvolvimento Social
O Centro Pop (rua Marechal Deodoro da Fonseca, 504 – Centro), equipamento voltado ao atendimento à população em situação de rua, funciona normalmente até esta sexta –feira (17) e retoma o atendimento na quarta-feira (22). Durante o período, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) dão continuidade às ações de busca ativa e ficam disponíveis para acionamento e atendimentos a chamados, 24 horas por dia, por meio do telefone (11) 98531-0146.
Educação
As unidades escolares municipais e o setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação (SME) não terão atividades a partir de segunda-feira (20), com retorno na quarta-feira (22), em horário normal.
Cultura
No sábado (18), o Espaço Expressa estará aberto com a exposição itinerante ‘Futuro Carbono Zero’, na área externa. O Teatro Polytheama contará com o espetáculo ‘Ladies’ Night Celebration’. Os demais espaços também estarão em funcionamento, com exceção do CEU das Artes e Centro Cultural Américo Mendes, que estarão fechados.
No domingo (19), o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, Fábrica das Infâncias Japy, Museu dos Ferroviários e o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão - permanecerão abertos. O Teatro Polytheama recebe o espetáculo ‘Tríad Prêmio de Dança’, do Fidem Arte em Dança, às 14h. O Espaço Expressa, a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot e Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e CEU das Artes e Centro Cultural Américo Mendes estarão fechados.
Na segunda-feira (20) e terça-feira (21), todos os espaços estarão fechados. Na quarta-feira (22), a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot estará excepcionalmente fechada.
Parques municipais
Os parques municipais funcionam normalmente durante todo o feriado, respeitando os horários habituais de cada unidade.
Feiras e Varejões
As feiras livres e varejões noturnos mantém a programação normal.
Toda a programação, locais e horários podem ser consultados no site do Agronegócio e Abastecimento.
Espaço Jundiaí Empreendedora
O Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, onde também funcionam o Sebrae AQUI, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e o Banco do Povo, estará fechado na segunda-feira (20) e terça-feira (21), reabrindo ao público na quarta-feira (22), às 8h.
Dae
A Dae Jundiaí informa que a sede administrativa e os Postos de Atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João e Eloy Chaves não terão expediente na segunda (20) e terça-feira (21). A unidade da empresa no Poupatempo estará aberta na segunda-feira (20), no horário das 9h às 16h30.
Em caso de emergência, os munícipes podem entrar em contato com a Dae pela Central de Relacionamento, por meio do telefone 0800 0133 155, com atendimento 24 horas.
Coleta de lixo
Não haverá interrupção nos serviços de coleta orgânica, seletiva (reciclável) e Cata-Treco, que seguem conforme o cronograma regular.
Guarda Municipal
A Guarda Municipal de Jundiaí mantém atendimento 24 horas, durante todo o período do feriado, por meio do telefone 153.
Defesa Civil
A Defesa Civil também funciona normalmente durante o feriado. Em caso de emergência, o telefone do órgão é o 199 ou (11) 4589-0199.
Serviço Funerário
Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente, das 7h às 17h, para sepultamentos e visitas. O atendimento do velório Adamastor Fernandes segue o funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana.