A renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já é realidade para os 20.402 condutores contemplados de janeiro a março na superintendência do Detran-SP em Jundiaí. Em vigor desde dezembro, o benefício é voltado àqueles que atravessarem os 12 meses anteriores à data de renovação do documento sem infrações de trânsito ou pontos na carteira, e abrange apenas a versão digital da CNH. Os chamados “bons condutores” devem também estar cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) pelo aplicativo CNH Brasil.

Os mais de 20 mil bons condutores da superintendência do Detran-SP em Jundiaí estão distribuídos pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Lindóia, Louveira, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Serra Negra, Socorro, Tuiuti, Vargem, Várzea Paulista e Vinhedo.

Além dos que cometeram alguma infração nos 12 meses anteriores à renovação, não têm direito ao benefício os condutores com 70 anos ou mais e aqueles com CNH de validade reduzida por recomendação médica, em situação de doença progressiva ou condição que exija acompanhamento de saúde. Já condutores com mais de 50 anos podem renovar automaticamente a CNH apenas uma vez.