Comerciantes da rua Doutor Eloy Chaves, no bairro Ponte São João, em Jundiaí, foram surpreendidos ao chegar para o trabalho na manhã desta terça-feira (14) e encontrarem as portas de seus estabelecimentos pichadas. Indignados com a situação, os comerciantes passaram a se mobilizar para reunir imagens de câmeras de monitoramento da região, com o objetivo de identificar os autores e registrar Boletim de Ocorrência.

Um dos comerciantes afetados, Everson Astolfi, conhecido como “Baixinho”, da Mecânica do Baixinho, ficou revoltado: "uu não posso e não vou mexer com isso agora (pintar a porta ou remover a pichação). Mas estamos conversando com outros comediantes e moradores e providenciando imagens dos pichadores, que vamos entregar à polícia", disse ele.

Além da mecânica, uma mercearia também teve a porta pichada, assim como o portão de uma residência próxima.