16 de abril de 2026
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EM JUNDIAÍ

Mulher é esganada, leva tapas e tem chumaço de cabelo arrancado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A vítima estava bastante assustada quando a PM chegou
A vítima estava bastante assustada quando a PM chegou

Policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão prenderam um homem por violência doméstica neste final de semana, no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí, suspeito de agredir a esposa e ainda arrancar um chumaço de cabelo dela com um puxão.

A vítima acionou a PM informando que o marido, embriagado, havia lhe agredido. No local, ela relatou ter sido atingida com tapas no rosto, empurrões e também esganada.

Ainda segundo o depoimento, durante a violência, o homem teria arrancado um chumaço de cabelo da vítima com um puxão, aumentando o estado de choque e medo da mulher.

Ao ser abordado, o suspeito apresentou comportamento agressivo e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força por parte dos policiais para contê-lo.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceu preso em flagrante por violência doméstica, ficando à disposição da Justiça.

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