Policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão prenderam um homem por violência doméstica neste final de semana, no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí, suspeito de agredir a esposa e ainda arrancar um chumaço de cabelo dela com um puxão.

A vítima acionou a PM informando que o marido, embriagado, havia lhe agredido. No local, ela relatou ter sido atingida com tapas no rosto, empurrões e também esganada.

Ainda segundo o depoimento, durante a violência, o homem teria arrancado um chumaço de cabelo da vítima com um puxão, aumentando o estado de choque e medo da mulher.