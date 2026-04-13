Policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão prenderam um homem por violência doméstica neste final de semana, no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí, suspeito de agredir a esposa e ainda arrancar um chumaço de cabelo dela com um puxão.
A vítima acionou a PM informando que o marido, embriagado, havia lhe agredido. No local, ela relatou ter sido atingida com tapas no rosto, empurrões e também esganada.
Ainda segundo o depoimento, durante a violência, o homem teria arrancado um chumaço de cabelo da vítima com um puxão, aumentando o estado de choque e medo da mulher.
Ao ser abordado, o suspeito apresentou comportamento agressivo e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força por parte dos policiais para contê-lo.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceu preso em flagrante por violência doméstica, ficando à disposição da Justiça.