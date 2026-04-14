14 de abril de 2026
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FOI POR ACASO

Procurado por 'stalking' é preso graças à petulância no trânsito

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os agentes acabaram capturando o procurado
Os agentes acabaram capturando o procurado

A petulância de homem ao estacionar seu veículo em uma vaga destinada a embarque e desembarque de passageiros de ônibus, em Itatiba, ajudou a Guarda Municipal a encontrá-lo e prendê-lo, nesta segunda-feira (13). Isso porque ele estava sendo procurado pela Justiça pelo artigo 147 A do Código Penal (perseguição / Stalking).

Os GMs Rilson e Vilar faziam patrulhamento pelo Jardim De Lucca, quando notaram um carro estacionado em vaga especial.

Foi iniciada então uma abordagem administrativa. Foi então que durante a checagem dos dados pessoais do motorista, os agentes descobriram um mandado de prisão expedido pela Justiça por Stalking.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado foi formalmente cumprido, permanecendo ele preso à disposição da Justiça.

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