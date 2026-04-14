A petulância de homem ao estacionar seu veículo em uma vaga destinada a embarque e desembarque de passageiros de ônibus, em Itatiba, ajudou a Guarda Municipal a encontrá-lo e prendê-lo, nesta segunda-feira (13). Isso porque ele estava sendo procurado pela Justiça pelo artigo 147 A do Código Penal (perseguição / Stalking).

Os GMs Rilson e Vilar faziam patrulhamento pelo Jardim De Lucca, quando notaram um carro estacionado em vaga especial.

Foi iniciada então uma abordagem administrativa. Foi então que durante a checagem dos dados pessoais do motorista, os agentes descobriram um mandado de prisão expedido pela Justiça por Stalking.