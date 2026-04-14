Um homem investigado por violência doméstica foi preso em flagrante em um bar, em Jundiaí, após descumprir medida protetiva de urgência e ameaçar a ex-esposa por telefone.

Cansada das constantes ligações com ameaças, a vítima procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para denunciar o ex-marido. Os registros das chamadas, por si só, já indicavam o descumprimento da medida protetiva, da qual ele tinha pleno conhecimento. Durante o depoimento dela, porém, a situação se agravou, pois ela voltou a receber ligações do ex, novamente com conteúdo ameaçador.

Diante dos fatos, a delegada Camila Duarte Pina determinou diligências imediatas para localizar o suspeito. Os policiais realizaram buscas e o encontraram em um bar, de onde ele fazia as ligações. Ao perceber a aproximação da equipe, tentou fugir e resistiu à prisão, mas acabou imobilizado.