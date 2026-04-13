O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermírio de Moraes abriu inscrições para o 19º Concurso Miss IPGG 2026, voltado a mulheres com 60 anos ou mais residentes no estado de São Paulo. O prazo segue até 17 de abril e o cadastro pode ser feito presencialmente ou pela internet. A iniciativa busca incentivar a participação social e o envelhecimento ativo.

A pré-seleção das candidatas está marcada para o dia 24 de abril, às 14h, no auditório do instituto. A presença é obrigatória e a ausência implica desistência. As 15 selecionadas seguirão para a etapa de preparação, que inclui ensaios e orientações relacionadas à saúde e ao bem-estar.

A final será realizada em 8 de maio, também às 14h, em evento aberto ao público. Além do título principal, serão escolhidas vencedoras em categorias como beleza, elegância, simpatia, sorriso e timidez. A programação prevê ainda apresentações artísticas durante o evento.