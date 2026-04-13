14 de abril de 2026
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TERCEIRA IDADE

Inscrições para concurso Miss IPGG 2026 vão até 17 de abril

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Agência de Notícias de São Paulo
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As 15 selecionadas seguirão para a etapa de preparação, que inclui ensaios e orientações relacionadas à saúde e ao bem-estar
As 15 selecionadas seguirão para a etapa de preparação, que inclui ensaios e orientações relacionadas à saúde e ao bem-estar

O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermírio de Moraes abriu inscrições para o 19º Concurso Miss IPGG 2026, voltado a mulheres com 60 anos ou mais residentes no estado de São Paulo. O prazo segue até 17 de abril e o cadastro pode ser feito presencialmente ou pela internet. A iniciativa busca incentivar a participação social e o envelhecimento ativo.

A pré-seleção das candidatas está marcada para o dia 24 de abril, às 14h, no auditório do instituto. A presença é obrigatória e a ausência implica desistência. As 15 selecionadas seguirão para a etapa de preparação, que inclui ensaios e orientações relacionadas à saúde e ao bem-estar.

A final será realizada em 8 de maio, também às 14h, em evento aberto ao público. Além do título principal, serão escolhidas vencedoras em categorias como beleza, elegância, simpatia, sorriso e timidez. A programação prevê ainda apresentações artísticas durante o evento.

Segundo a direção do instituto, a proposta vai além da estética e busca estimular autonomia, convivência e qualidade de vida entre pessoas idosas. A iniciativa também pretende contribuir para a redução do etarismo e ampliar a participação desse público em atividades sociais.

Serviço

Inscrições para o 19° Concurso Miss IPGG

Data: até 17 de abril

Link para inscrição: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zbB4Oo58KUmD1RkKbMATZUQi6Yr8NUVArVkKryzNpGxUMEZWRDBVSEwxUDREWTg0RlNLRkY1RlFDUC4u&origin=lprLink&route=shorturl

Endereço para inscrição presencial: Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34 São Miguel Paulista – São Paulo -SP

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