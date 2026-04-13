As inscrições para o Concurso de Vitrines 2026 já estão abertas. Promovido pela CDL Jundiaí, com apoio do Sincomercio Jundiaí e Região, a iniciativa tem como objetivo incentivar lojistas a investir na apresentação das lojas e atrair consumidores em uma das principais datas do varejo, oferecendo R$ 1 mil para o primeiro lugar.

As vitrines participantes serão avaliadas por um júri técnico com base em critérios como criatividade, adequação ao tema, harmonia visual, iluminação e impacto no consumidor. A proposta é estimular o uso da vitrine como ferramenta de vendas, capaz de influenciar a decisão de compra e aumentar o fluxo de clientes nos estabelecimentos.

Segundo o presidente das entidades, Edison Maltoni, a ação busca fortalecer o comércio local e incentivar boas práticas no setor. “É uma oportunidade de valorizar o próprio negócio, atrair mais clientes e se destacar em uma data importante para o comércio”, afirmou.