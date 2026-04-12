Aos 17 anos, o jundiaiense Pedro Henrique Perez Scholten já começa a ganhar espaço no cenário internacional do beach tennis. No último domingo (5), o jovem conquistou o vice-campeonato mundial em Embalse, na Argentina, resultado que reforça uma trajetória marcada por disciplina, talento e dedicação ao esporte.

A história com o beach tennis começou em 2021, logo após a pandemia. O que inicialmente era uma alternativa para praticar atividade física ao ar livre acabou se transformando em algo maior. “Era um lugar onde podia praticar esporte sem precisar de máscara. Foi ali que comecei”, relembra.

A escolha pela modalidade também tem um significado especial. Pedro sempre teve afinidade com esportes de raquete, mas encontrou no incentivo da família a motivação necessária para seguir em frente. A tia Thais, que faleceu em 2024, foi uma das responsáveis por apresentar o esporte ao jovem.