Aos 17 anos, o jundiaiense Pedro Henrique Perez Scholten já começa a ganhar espaço no cenário internacional do beach tennis. No último domingo (5), o jovem conquistou o vice-campeonato mundial em Embalse, na Argentina, resultado que reforça uma trajetória marcada por disciplina, talento e dedicação ao esporte.
A história com o beach tennis começou em 2021, logo após a pandemia. O que inicialmente era uma alternativa para praticar atividade física ao ar livre acabou se transformando em algo maior. “Era um lugar onde podia praticar esporte sem precisar de máscara. Foi ali que comecei”, relembra.
A escolha pela modalidade também tem um significado especial. Pedro sempre teve afinidade com esportes de raquete, mas encontrou no incentivo da família a motivação necessária para seguir em frente. A tia Thais, que faleceu em 2024, foi uma das responsáveis por apresentar o esporte ao jovem.
“Sempre gostei de esportes de raquete e minha tia jogava e me incentivou a começar”, conta o atleta, que hoje carrega também essa lembrança como combustível dentro das quadras.
Os resultados não demoraram a aparecer. Ainda em 2025, Pedro conquistou dois títulos internacionais no Chile, na cidade de Colina, mostrando evolução rápida no circuito. Já em 2026, o vice-campeonato na Argentina surge como mais um marco importante na carreira.
Durante a campanha recente, o momento mais marcante veio antes mesmo da decisão. A classificação para a final representou o cumprimento de um objetivo pessoal traçado antes da viagem. “Quando ganhei a semifinal e vi que estava na final, me senti muito realizado. Era o que eu buscava”, afirma.
Mesmo jovem, Pedro demonstra confiança no próprio potencial. Para ele, os resultados são consequência direta do trabalho diário e da dedicação aos treinos. “Eu sempre achei que isso fosse possível, porque sempre treinei bastante e tive facilidade em aprender”, destaca.
O contato com torneios internacionais também trouxe aprendizados importantes. Segundo o atleta, enfrentar adversários de diferentes países eleva o nível competitivo, embora o Brasil ainda seja referência mundial na modalidade.
“Quando viajo encontro adversários muito fortes, mas o nível do Brasil ainda é único. Aqui treinam os melhores do mundo”, avalia.
Fora das quadras, o desafio é outro. Pedro vive uma rotina intensa para conciliar o esporte com os estudos, já que está no terceiro ano do ensino médio e se prepara para o vestibular. A carga diária exige organização e disciplina.
“Nem sempre é fácil. Muitas vezes estudo até tarde para deixar tudo em dia. Saio do colégio direto para o treino para conseguir conciliar”, explica o jovem.
Mesmo com a rotina puxada, ele já figura entre os melhores do mundo na modalidade, ocupando posições de destaque no ranking internacional e nacional, algo que ele encara como motivação para seguir evoluindo.
“É uma sensação única. Esse sempre foi meu objetivo, fruto de muito treino e cuidado diário para manter o melhor nível nas competições”, afirma.
A base familiar também tem papel fundamental na trajetória. Segundo Pedro, o apoio dentro de casa é o que sustenta sua caminhada no esporte e nos estudos.
“Minha família é minha base. Minha mãe e minha irmã são meu maior alicerce e sempre me incentivam a continuar”, diz.
Apesar dos resultados expressivos, a trajetória ainda depende de apoio para ganhar novos capítulos. Hoje, os custos com treinos, viagens e competições são bancados pela família, que busca parceiros e patrocinadores para viabilizar a continuidade do projeto.
Com talento e maturidade dentro e fora das quadras, Pedro Henrique segue construindo seu caminho no beach tennis, representando Jundiaí em competições internacionais e mostrando que o futuro promete voos ainda mais altos.