Mais um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso neste final de semana, desta vez no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí.

De acordo com a Polícia Militar, equipes de Força Tática do 11º Batalhão receberam informações de que um homem com mandado de prisão cível estaria morando no bairro. No endereço indicado, ele foi localizado, abordado e revistado - nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, durante a checagem dos dados pessoais, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 1.595.