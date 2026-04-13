14 de abril de 2026
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FORÇA TÁTICA

PMs vão buscar em casa mais um pai devedor de pensão ao filho

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O pai devedor permanecerá preso no CDP de Jundiaí
O pai devedor permanecerá preso no CDP de Jundiaí

Mais um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso neste final de semana, desta vez no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí.

De acordo com a Polícia Militar, equipes de Força Tática do 11º Batalhão receberam informações de que um homem com mandado de prisão cível estaria morando no bairro. No endereço indicado, ele foi localizado, abordado e revistado - nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, durante a checagem dos dados pessoais, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 1.595.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceu preso.

O OUTRO CASO

Na sexta-feira (10), outro devedor de pensão também foi capturado, em Itupeva, com dívida próxima de R$ 10 mil.

Nos dois casos, os detidos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí, onde permanecem à disposição da Justiça pelo período determinado judicialmente.

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