Após o primeiro fim de semana, a Festa do Caqui de Itatiba continua em mais um fim de semana no Parque Luís Latorre, nos dias 17, 18 e 19/4. Promovida pela Prefeitura de Itatiba, a entrada e o estacionamento são gratuitos.
Uma das grandes novidades desta edição é o Pavilhão CaKids e Vai Dar Samba, espaço dedicado ao público infantil e aos amantes de samba e pagode. Entre as atrações confirmadas para domingo (19), está o Grupo Triii, conhecido por seu repertório autoral e interativo, incluindo o sucesso infantil “Viro, Vira, Virou”. O mascote Caquiseto também marcará presença no novo espaço, garantindo ainda mais diversão para as crianças.
O evento é uma realização da Prefeitura de Itatiba por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e de Agricultura, com patrocínio de Vedacit, além de apoio da Associação das Entidades Assistenciais, Sociais e Filantrópicas de Itatiba (Aeasfi), ComTur (Conselho Municipal de Turismo) Itatiba e Circuito das Frutas.
Agricultura
Além da programação cultural, os visitantes poderão participar de passeios guiados gratuitos por propriedades rurais tradicionais de Itatiba. A iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo busca valorizar o agroturismo e a história das famílias agricultoras.
Serão oito saídas, nos dias 18 e 19, às 11h e às 15h, com 28 vagas por horário. Os roteiros incluem visitas a propriedades das regiões do Mombuca e Tapera Grande, com contemplação dos pomares em plena safra, conhecimento sobre variedades do caqui e produção artesanal, como vinhos.
As inscrições devem ser feitas presencialmente no Espaço Turismo, no galpão de exposição da festa, mediante apresentação de documento com foto (uma inscrição por documento).
Outra ação aguardada é a distribuição gratuita de mudas, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente. Nesta edição, serão 12 mil exemplares divididos entre árvores frutíferas e nativas, hortaliças, chás e ervas medicinais, além de plantas ornamentais.
A retirada será feita diretamente no estande da secretaria, por ordem de chegada e conforme disponibilidade diária. A equipe técnica estará no local para orientar sobre plantio e cuidados, incentivando o cultivo doméstico e a sustentabilidade.
- Sexta (17)
19h - Abertura dos portões com exposição e venda de frutas, produtos agrícolas, artesanato e Praça de Alimentação
19h - Encontro dos Amigos do Carro Antigo de Itatiba
19h30 - Bruna Reis
21h - Show com Luis Miguel e Rafael
23h - Encerramento
- Sábado (18)
10h - Abertura dos portões com exposição e venda de frutas, produtos agrícolas, artesanato, Praça de Alimentação, aulas de culinária, passeios turísticos nas propriedades rurais, Cidade das Crianças com brinquedos infláveis, personagens infantis, trenzinho, pipoca e algodão-doce gratuitos
10h - Exposição dos Amigos do Carro Antigo de Itatiba
12h30 - Banda Muxoxo
13h30 - Festa Inclusiva - 1 hora de silêncio
15h - Badu Perrone
20h - Show com Danilo e Davi
22h - Encerramento
No Pavilhão Cakids e Vai Dar Samba
10h30 - Show de personagens Turma da Mônica
12h - Banda Jovem do Conservatório Municipal
13h30 - Festa Inclusiva - 1 hora de silêncio
15h - Grupo de Bem com a Vida
17h - Encerramento
- Domingo (19)
10h - Abertura dos portões com exposição e venda de frutas, produtos agrícolas, artesanato, Praça de Alimentação, aulas de culinária, passeios turísticos nas propriedades rurais, Cidade das Crianças com brinquedos infláveis, mágico, personagens infantis, trenzinho, pipoca e algodão-doce gratuitos
10h - Exposição dos Amigos do Carro Antigo de Itatiba
12h - Corporação Musical Santa Cecília
13h - Leilão de frutas
14h - Banda Burn Water
18h - Show com Sayô
20h - Encerramento
No Pavilhão Cakids e Vai Dar Samba
10h30 - Oficina de Artes Desenhando Rostos com Cleverton Gomes
11h30 - Show com o Mágico Thiago Barros
13h - Show de personagens com o Trio K-Pop
15h30 - Espetáculo Infantil com o Grupo Triii
17h - Encerramento