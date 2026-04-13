14 de abril de 2026
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MÚSICA E GASTRONOMIA

Festa do Caqui de Itatiba terá segundo fim de semana

Por Redação | Prefeitura de Itatiba
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação / Prefeitura de Itatiba
A festa une variedade de frutas, com o caqui sendo a estrela do evento, além de atrações musicais para todos os gostos e idades
A festa une variedade de frutas, com o caqui sendo a estrela do evento, além de atrações musicais para todos os gostos e idades

Após o primeiro fim de semana, a Festa do Caqui de Itatiba continua em mais um fim de semana no Parque Luís Latorre, nos dias 17, 18 e 19/4. Promovida pela Prefeitura de Itatiba, a entrada e o estacionamento são gratuitos.

Uma das grandes novidades desta edição é o Pavilhão CaKids e Vai Dar Samba, espaço dedicado ao público infantil e aos amantes de samba e pagode. Entre as atrações confirmadas para domingo (19), está o Grupo Triii, conhecido por seu repertório autoral e interativo, incluindo o sucesso infantil “Viro, Vira, Virou”. O mascote Caquiseto também marcará presença no novo espaço, garantindo ainda mais diversão para as crianças.

O evento é uma realização da Prefeitura de Itatiba por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e de Agricultura, com patrocínio de Vedacit, além de apoio da Associação das Entidades Assistenciais, Sociais e Filantrópicas de Itatiba (Aeasfi), ComTur (Conselho Municipal de Turismo) Itatiba e Circuito das Frutas.

Agricultura

Além da programação cultural, os visitantes poderão participar de passeios guiados gratuitos por propriedades rurais tradicionais de Itatiba. A iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo busca valorizar o agroturismo e a história das famílias agricultoras.

Serão oito saídas, nos dias 18 e 19, às 11h e às 15h, com 28 vagas por horário. Os roteiros incluem visitas a propriedades das regiões do Mombuca e Tapera Grande, com contemplação dos pomares em plena safra, conhecimento sobre variedades do caqui e produção artesanal, como vinhos.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Espaço Turismo, no galpão de exposição da festa, mediante apresentação de documento com foto (uma inscrição por documento).

Outra ação aguardada é a distribuição gratuita de mudas, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente. Nesta edição, serão 12 mil exemplares divididos entre árvores frutíferas e nativas, hortaliças, chás e ervas medicinais, além de plantas ornamentais.

A retirada será feita diretamente no estande da secretaria, por ordem de chegada e conforme disponibilidade diária. A equipe técnica estará no local para orientar sobre plantio e cuidados, incentivando o cultivo doméstico e a sustentabilidade.

  • Sexta (17)
    19h - Abertura dos portões com exposição e venda de frutas, produtos agrícolas, artesanato e Praça de Alimentação
    19h - Encontro dos Amigos do Carro Antigo de Itatiba
    19h30 - Bruna Reis
    21h - Show com Luis Miguel e Rafael
    23h - Encerramento
  • Sábado (18)
    10h - Abertura dos portões com exposição e venda de frutas, produtos agrícolas, artesanato, Praça de Alimentação, aulas de culinária, passeios turísticos nas propriedades rurais, Cidade das Crianças com brinquedos infláveis, personagens infantis, trenzinho, pipoca e algodão-doce gratuitos
    10h - Exposição dos Amigos do Carro Antigo de Itatiba
    12h30 - Banda Muxoxo
    13h30 - Festa Inclusiva - 1 hora de silêncio
    15h - Badu Perrone
    20h - Show com Danilo e Davi
    22h - Encerramento
    No Pavilhão Cakids e Vai Dar Samba
    10h30 - Show de personagens Turma da Mônica
    12h - Banda Jovem do Conservatório Municipal
    13h30 - Festa Inclusiva - 1 hora de silêncio
    15h - Grupo de Bem com a Vida
    17h - Encerramento
  • Domingo (19)
    10h - Abertura dos portões com exposição e venda de frutas, produtos agrícolas, artesanato, Praça de Alimentação, aulas de culinária, passeios turísticos nas propriedades rurais, Cidade das Crianças com brinquedos infláveis, mágico, personagens infantis, trenzinho, pipoca e algodão-doce gratuitos
    10h - Exposição dos Amigos do Carro Antigo de Itatiba
    12h - Corporação Musical Santa Cecília
    13h - Leilão de frutas
    14h - Banda Burn Water
    18h - Show com Sayô
    20h - Encerramento
    No Pavilhão Cakids e Vai Dar Samba
    10h30 - Oficina de Artes Desenhando Rostos com Cleverton Gomes
    11h30 - Show com o Mágico Thiago Barros
    13h - Show de personagens com o Trio K-Pop
    15h30 - Espetáculo Infantil com o Grupo Triii
    17h - Encerramento

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