Após o primeiro fim de semana, a Festa do Caqui de Itatiba continua em mais um fim de semana no Parque Luís Latorre, nos dias 17, 18 e 19/4. Promovida pela Prefeitura de Itatiba, a entrada e o estacionamento são gratuitos.

Uma das grandes novidades desta edição é o Pavilhão CaKids e Vai Dar Samba, espaço dedicado ao público infantil e aos amantes de samba e pagode. Entre as atrações confirmadas para domingo (19), está o Grupo Triii, conhecido por seu repertório autoral e interativo, incluindo o sucesso infantil “Viro, Vira, Virou”. O mascote Caquiseto também marcará presença no novo espaço, garantindo ainda mais diversão para as crianças.

O evento é uma realização da Prefeitura de Itatiba por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e de Agricultura, com patrocínio de Vedacit, além de apoio da Associação das Entidades Assistenciais, Sociais e Filantrópicas de Itatiba (Aeasfi), ComTur (Conselho Municipal de Turismo) Itatiba e Circuito das Frutas.

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