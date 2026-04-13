A Prefeitura de Cabreúva informa que a Sabesp realizará obras de recomposição do asfalto na rua Maranhão, após já ter concluído a instalação de novas galerias de esgoto no local.
Os trabalhos ocorrerão no período noturno, com o objetivo de minimizar os impactos no trânsito.
- Segunda-feira (13): a via estará totalmente interditada das 21h às 5h do dia seguinte para a realização de fresagem (retirada do asfalto antigo), no trecho entre o posto Tic Tac e a rua Pernambuco.
- Terça-feira (14): haverá interdição total no mesmo horário e local para aplicação da nova camada asfáltica.
Durante esse período, o trânsito — incluindo o transporte coletivo — será desviado para a rua Francisco Nunes.
A prefeitura do município solicita que os motoristas evitem transitar pela região nessas datas e que os moradores locais se programem, pois não haverá circulação de trânsito local nos horários de interdição.
Nos dias posteriores, será realizada a sinalização viária, sem necessidade de interdição.