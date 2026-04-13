A Prefeitura de Cabreúva informa que a Sabesp realizará obras de recomposição do asfalto na rua Maranhão, após já ter concluído a instalação de novas galerias de esgoto no local.

Os trabalhos ocorrerão no período noturno, com o objetivo de minimizar os impactos no trânsito.

Segunda-feira (13): a via estará totalmente interditada das 21h às 5h do dia seguinte para a realização de fresagem (retirada do asfalto antigo), no trecho entre o posto Tic Tac e a rua Pernambuco.

a via estará totalmente interditada das 21h às 5h do dia seguinte para a realização de fresagem (retirada do asfalto antigo), no trecho entre o posto Tic Tac e a rua Pernambuco. Terça-feira (14): haverá interdição total no mesmo horário e local para aplicação da nova camada asfáltica.

Durante esse período, o trânsito — incluindo o transporte coletivo — será desviado para a rua Francisco Nunes.