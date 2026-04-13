14 de abril de 2026
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ASFALTO

Via de Cabreúva terá interdição para obras da Sabesp

Por Redação | Prefeitura de Cabreúva
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução / Google Maps
A gestão municipal pede que a população evite a via; durante esse período, o trânsito — incluindo o transporte coletivo — será desviado
A gestão municipal pede que a população evite a via; durante esse período, o trânsito — incluindo o transporte coletivo — será desviado

A Prefeitura de Cabreúva informa que a Sabesp realizará obras de recomposição do asfalto na rua Maranhão, após já ter concluído a instalação de novas galerias de esgoto no local.

Os trabalhos ocorrerão no período noturno, com o objetivo de minimizar os impactos no trânsito.

  • Segunda-feira (13): a via estará totalmente interditada das 21h às 5h do dia seguinte para a realização de fresagem (retirada do asfalto antigo), no trecho entre o posto Tic Tac e a rua Pernambuco.
  • Terça-feira (14): haverá interdição total no mesmo horário e local para aplicação da nova camada asfáltica.

Durante esse período, o trânsito — incluindo o transporte coletivo — será desviado para a rua Francisco Nunes.

A prefeitura do município solicita que os motoristas evitem transitar pela região nessas datas e que os moradores locais se programem, pois não haverá circulação de trânsito local nos horários de interdição.

Nos dias posteriores, será realizada a sinalização viária, sem necessidade de interdição.

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