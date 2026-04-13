A prefeitura de Várzea Paulista anuncia mais benfeitorias ao centro da cidade. O terreno ao lado do novo Hospital e Maternidade de Várzea Paulista, localizado na avenida Pastor Alberto Resende de Oliveira (avenida Projetada) receberá a construção do Parque Central.

O parque receberá pista de caminhada/corrida, quadra de areia, quadra poliesportiva, campo de futebol, área de descanso, parque infantil, academia ao ar livre, novo paisagismo, arborização, entre outras novidades. De acordo com o projeto, 3 mil m² da área serão doados à Câmara Municipal para construção da nova sede. Além disso, 2.650 metros de lotes serão destinados a um leilão. A área total do terreno é de 29.315,73m².

A construção do Parque Central, ao lado do novo Hospital e Maternidade, transformará a região central do município. A novidade mudará radicalmente o paisagismo do Centro, o que trará mais valorização aos comércios locais e qualidade de vida aos moradores da região.