Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada deste domingo, no bairro Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, suspeito de agredir a própria mãe e tentar atacá-la com uma faca.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início após a vítima acionar a polícia denunciando as agressões. Quando os policiais chegaram ao local, a mãe do suspeito e outros familiares relataram os fatos, confirmando que ele havia se tornado violento.

A vítima afirmou aos agentes que, além das agressões, o filho tentou esfaqueá-la, manifestando ainda o desejo de representar criminalmente contra ele.