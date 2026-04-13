16 de abril de 2026
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VAI PROCESSAR ELE

Mãe denuncia o filho por atacá-la com uma faca em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
Os PMs prenderam o filho e o levaram para o Plantão Policial
Os PMs prenderam o filho e o levaram para o Plantão Policial

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada deste domingo, no bairro Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, suspeito de agredir a própria mãe e tentar atacá-la com uma faca.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início após a vítima acionar a polícia denunciando as agressões. Quando os policiais chegaram ao local, a mãe do suspeito e outros familiares relataram os fatos, confirmando que ele havia se tornado violento.

A vítima afirmou aos agentes que, além das agressões, o filho tentou esfaqueá-la, manifestando ainda o desejo de representar criminalmente contra ele.

Diante da situação, todos foram encaminhados ao Plantão Policial, onde o filho permaneceu preso em flagrante por violência doméstica, ficando à disposição da Justiça.

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