Os gastos com medicamentos em Jundiaí e na Região Metropolitana de Jundiaí registraram crescimento significativo em 2025, segundo dados do Índice de Potencial de Consumo (IPC) Maps. Na RMJ, os valores ultrapassam R$ 1,44 bilhão, alta de 14,7% em relação a 2024, quando foi de R$ 1,25 bilhão.

Apenas no município de Jundiaí, o gasto anual com medicamentos passou de R$ 707,1 milhões em 2024 para R$ 858,1 milhões em 2025, alta de 21,4%. O crescimento foi puxado principalmente pelas classes B e C, que registraram aumentos de 31,3% e 22,1%, respectivamente. Já a classe A teve avanço mais moderado, de 4,4%, enquanto a classe D/E apresentou leve queda de 6%.

Na Região Metropolitana de Jundiaí, que engloba municípios do entorno, o volume de gastos também avançou, embora em ritmo mais moderado, com a alta de 14,7% entre os dois anos. Assim como em Jundiaí, o maior impulso da região veio das classes intermediárias: a classe B cresceu 20% e a classe C, 14,4%. Apesar do avanço geral, a classe D/E apresentou retração tanto em Jundiaí (-6%) quanto na região (-0,9%), indicando possível impacto das condições econômicas sobre o consumo das faixas de menor renda.