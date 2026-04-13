Um homem procurado por homicídio no estado do Ceará foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão, no bairro Barão da Boa Vista, em Itupeva, no final da noite deste domingo (12).

Os PMs passavam pela rua A, quando se depararam com um veículo ocupado por três homens, todos em atitude suspeita.

Os agentes então efetuaram a abordagem e procederam com a revista pessoal, não encontrando nada de ilícito.