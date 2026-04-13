14 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CAPTURA

Procurado por assassinato é preso pela PM na região

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O homem foi levado para o DO e permaneceu preso
O homem foi levado para o DO e permaneceu preso

Um homem procurado por homicídio no estado do Ceará foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão, no bairro Barão da Boa Vista, em Itupeva, no final da noite deste domingo (12).

Os PMs passavam pela rua A, quando se depararam com um veículo ocupado por três homens, todos em atitude suspeita.

Os agentes então efetuaram a abordagem e procederam com a revista pessoal, não encontrando nada de ilícito.

Em checagem aos dados pessoais, dois deles não constaram pendências com a Justiça e foram liberados. Um deles, porém, acusou um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Ceará por homicídio.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi cumprida, permanecendo presos à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários