Um homem procurado por homicídio no estado do Ceará foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão, no bairro Barão da Boa Vista, em Itupeva, no final da noite deste domingo (12).
Os PMs passavam pela rua A, quando se depararam com um veículo ocupado por três homens, todos em atitude suspeita.
Os agentes então efetuaram a abordagem e procederam com a revista pessoal, não encontrando nada de ilícito.
Em checagem aos dados pessoais, dois deles não constaram pendências com a Justiça e foram liberados. Um deles, porém, acusou um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Ceará por homicídio.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi cumprida, permanecendo presos à disposição da Justiça.