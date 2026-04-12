Um homem foi preso por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), em Itatiba, na noite deste sábado, suspeito de furtar uma motocicleta.

Os guardas Zarantonello, J.Souza, Carneiro e Marco Aurélio estavam em patrulhamento, quando foram informados de que uma moto furtada durante a madrugada, estava em trânsito pela cidade.

Os guardas fizeram buscas e localizaram a moto, cujo condutor foi abordado no momento em que chegava e estacionava próximo a uma pizzaria.