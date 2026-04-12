13 de abril de 2026
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Ladrão 'sai de rolê' com moto furtada e é preso perto de pizzaria

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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Um homem foi preso por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), em Itatiba, na noite deste sábado, suspeito de furtar uma motocicleta.

Os guardas Zarantonello, J.Souza, Carneiro e Marco Aurélio estavam em patrulhamento, quando foram informados de que uma moto furtada durante a madrugada, estava em trânsito pela cidade.

Os guardas fizeram buscas e localizaram a moto, cujo condutor foi abordado no momento em que chegava e estacionava próximo a uma pizzaria.

Questionado, ele confessou que havia furtado a moto. O miolo da ignição, inclusive, estava danificado.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.

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