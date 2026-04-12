Um homem foi preso por policiais militares neste sábado (11), no bairro Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, suspeito de tráfico de drogas, resistência à prisão e lesão corporal. Com ele foram apreendidas drogas, dinheiro e um simulacro de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi abordado carregando uma sacola com diversas porções de drogas. Durante a abordagem, ele teria resistido, sendo necessário o uso de força física e também de arma de choque para contê-lo.

A ação gerou reação de moradores da região, que passaram a questionar a abordagem e a registrar a ocorrência com celulares. Em meio ao tumulto, um homem que estava em um carro, acompanhado de uma criança, também parou e interferiu na ação, sendo abordado pelos policiais, mas liberado após averiguação.