13 de abril de 2026
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BRASILEIRÃO 2026

Cruzeiro recebe Bragantino pela 11ª rodada

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Red Bull Bragantino / Ari Ferreira
Equipes se enfrentam no Mineirão neste domingo
Equipes se enfrentam no Mineirão neste domingo

Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (12), às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo abre sequência importante para as duas equipes na competição.

O Cruzeiro chega embalado após compromisso recente pela Libertadores e busca manter o ritmo também no cenário nacional. Jogando em casa, a equipe tenta aproveitar o apoio da torcida para somar pontos.

Já o Red Bull Bragantino tenta reagir no campeonato e mira um resultado positivo fora de casa para subir na tabela. A equipe busca maior regularidade nesta fase inicial do torneio.

A partida terá transmissão por canais de TV fechada e pay-per-view, ampliando o acesso dos torcedores ao confronto.

O jogo encerra a participação das equipes na rodada e pode impactar diretamente a classificação, em um momento ainda de definição no início do Brasileirão.

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