Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (12), às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo abre sequência importante para as duas equipes na competição.
O Cruzeiro chega embalado após compromisso recente pela Libertadores e busca manter o ritmo também no cenário nacional. Jogando em casa, a equipe tenta aproveitar o apoio da torcida para somar pontos.
Já o Red Bull Bragantino tenta reagir no campeonato e mira um resultado positivo fora de casa para subir na tabela. A equipe busca maior regularidade nesta fase inicial do torneio.
A partida terá transmissão por canais de TV fechada e pay-per-view, ampliando o acesso dos torcedores ao confronto.
O jogo encerra a participação das equipes na rodada e pode impactar diretamente a classificação, em um momento ainda de definição no início do Brasileirão.