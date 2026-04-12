Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (12), às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo abre sequência importante para as duas equipes na competição.

O Cruzeiro chega embalado após compromisso recente pela Libertadores e busca manter o ritmo também no cenário nacional. Jogando em casa, a equipe tenta aproveitar o apoio da torcida para somar pontos.

Já o Red Bull Bragantino tenta reagir no campeonato e mira um resultado positivo fora de casa para subir na tabela. A equipe busca maior regularidade nesta fase inicial do torneio.