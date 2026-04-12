Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12), às 18h30, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico coloca frente a frente duas das principais equipes do país.

O Palmeiras chega em melhor momento na competição e ocupa a parte de cima da tabela, enquanto o Corinthians tenta se recuperar após início irregular. O duelo é considerado decisivo para as pretensões das equipes na sequência do campeonato.

A partida terá transmissão em TV aberta, além de opções em canais por assinatura e plataformas digitais, ampliando o alcance do clássico para os torcedores.