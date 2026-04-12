13 de abril de 2026
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DERBY PAULISTA

Corinthians e Palmeiras fazem clássico neste domingo

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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AGIF / Marcello Zambrana
Derby será disputado na Neo Química Arena, às 18:30, no domingo (12)
Derby será disputado na Neo Química Arena, às 18:30, no domingo (12)

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12), às 18h30, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico coloca frente a frente duas das principais equipes do país.

O Palmeiras chega em melhor momento na competição e ocupa a parte de cima da tabela, enquanto o Corinthians tenta se recuperar após início irregular. O duelo é considerado decisivo para as pretensões das equipes na sequência do campeonato.

A partida terá transmissão em TV aberta, além de opções em canais por assinatura e plataformas digitais, ampliando o alcance do clássico para os torcedores.

O confronto marca mais um capítulo do Derby Paulista, um dos mais tradicionais do futebol brasileiro, com histórico equilibrado e forte rivalidade entre os clubes.

A expectativa é de casa cheia e jogo intenso, com as equipes buscando resultado importante ainda na fase inicial da competição nacional.

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